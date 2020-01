iCulture Vandaag: dit was donderdag 23 januari 2020

Het is dit jaar toch echt over en uit voor Flash: Apple verwijdert Adobe Flash uit testversie Safari, dus de volgende stap is niet meer ver weg. Gisteren was Tetris aan de beurt om verwijderd te worden, maar Tetris keert vandaag terug in de App Store via een andere ontwikkelaar. Verder vertellen we waarom wij niet meer gemotiveerd worden om te bewegen door Apple Watch. Dat en meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Gisteren werd het einde aangekondigd, maar Tetris is vandaag weer te downloaden in de App Store.

Iedereen kan nu multiplayer in Mario Kart Tour testen. De functie is bijna uit de testfase.

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Telegram Messenger (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 9.0+) - Maak nu nieuwe soorten polls aan en bekijk wie erop stemt.

, iOS 9.0+) - Maak nu nieuwe soorten polls aan en bekijk wie erop stemt. Philips Hue (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.0+) - De app is kleiner geworden en de Hue Smart Plug synchroniseert weer goed met HomeKit.

, iOS 12.0+) - De app is kleiner geworden en de Hue Smart Plug synchroniseert weer goed met HomeKit. bunq (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.3+) - Bekijk nu hoeveel online pasjes je nog mag maken.

Bobby - Track subscriptions (gratis, iPhone + IAP , iOS 9.0+) - Nu met een nieuw lettertype en donkere modus.