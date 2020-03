Binnenkort op Apple TV+: Beastie Boys, The Banker en Suspicion

Beastie Boys Story trailer

Nu SXSW 2020 officieel is afgezegd, zoekt Apple andere manieren om de nieuwe content van Apple TV+ te promoten. EΓ©n van de documentaires die tijdens het filmfestival in Austin te zien zou zijn, is de documentaire over de Beastie Boys. Op YouTube is nu een drie minuten durende documentaire te zien, die belooft dat je een intiem portret krijgt van de 40 jaar durende vriendschap tussen bandleden Mike Diamond en Adam Horovitz. In de trailer krijg je een idee wat er wordt bedoeld met een ‘live documentaire’. Het duo zit op een posium en vertelt verhalen, terwijl op de achtergrond foto’s en video’s van de band te zien zijn. De documentaire is gemaakt door Spike Jonze, 25 jaar nadat hij de video voor ‘Sabotage’ regisseerde.



‘Beastie Boys Story’ is op 2 april in enkele IMAX-theaters te zien, voorzover dat nog doorgaat. Vanaf 24 april kun je veilig buiten het bereik van virussen in je eigen woonkamer kijken via Apple TV+.

Eind januari bracht Apple ook al een sneak peak uit:

The Banker

Ook kun je binnenkort kijken naar The Banker, de eerste originele film van Apple TV+. De film is afgelopen maandag in premiere gegaan bij het National Civil Rights Museum in Memphis, Tennessee. Eigenlijk zou de film al in december in premiere gaan op het AFI Fest in Los Angeles, maar dat ging niet door. Er waren klachten over misbruik ingediend tegen Bernard Garrett Jr., de zoon van de hoofdfiguur in de film, die ook als co-producer betrokken is. Garrett ontkende alle beschuldigingen die door zijn halfzussen werden gedaan. Vervolgens startte Apple een onderzoek.

Vanaf 20 maart kun je gaan kijken op Apple TV+. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over Bernard Garrett en Joe Morris, de twee eerste Afrikaans-Amerikaanse bankiers in de Verenigde Staten. Hun rollen worden gespeeld door Anthony Mackie en Samuel L. Jackson. Het duo opende in de jaren vijftig twee banken in Texas, maar huurden een blanke man in als gezicht van het bedrijf. Op dat moment waren er nog racistische onroerende goed-wetten.

The Banker is geregisseerd door George Nolfi, bekend van The Adjustment Bureau uit 2011. Ook zijn acteurs Nia Long, Colm Meaney en Jessie Usher te zien.

Suspicion

De nieuwe thriller Suspicion komt naar Apple TV+ en heeft als grote naam Uma Thurman weten te trekken. Het gaat om de award-winnede serie ‘False Flag’, waarvan Apple vorig jaar de rechten kocht. Uma Thurman, Kunal Nayyar, Noah Emmerich en Georgina Campbell zijn onder andere te zien. Een releasedatum is nog niet bekend, maar mogelijk is het pas volgend jaar te zien.

Wel weten we dat het drama gaat over een zakenvrouw (Thurman), wiens zoon wordt gekidnapt. De video daarvan gaat viraal en een viertal Britten wordt vervolgens verdacht. In de tv-serie draait het om de vraag of je deze mensen mag verdenken. De regisseur is Golden Globe-winnaar Chris Long en het zou de tweede Britse productie zijn. Apple’s eerste Britse productie ‘Trying’ is vanaf 1 mei te bekijken.

Dit komt er verder nog aan

Home Before Dark vanaf 3 april:

Central Park, een muzikale animatieserie vanaf 29 mei:

Amazing Stories van Steven Spielberg is te kijken sinds 6 maart: