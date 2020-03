Volgens analist Ming-Chi Kuo gaat Apple in het tweede kwartaal van dit jaar nieuwe MacBooks uitbrengen met schaarmechanisme in het toetsenbord. Ook kunnen we in 2020 of 2021 de eerste MacBooks met Apple's eigen processor verwachten.

MacBook Air en Pro met nieuw toetsenbord

Kuo gaf geen informatie over het formaat van de nieuwe MacBook Pro, maar het gaat vermoedelijk om het nieuwe 14-inch formaat dat het huidige 13-inch model moet vervangen. Kuo verwacht dat er meerdere aanpassingen zijn gedaan om de kosten te drukken, zonder dat gebruikers er iets van zullen merken. Eén ding zullen gebruikers in ieder geval met enthousiasme tegemoet zien: het nieuwe schaartoetsenbord. Deze vervangt het vlindermechanisme in de huidige modellen, die na verloop van tijd last kunnen krijgen van kruimels onder de toetsen, vastzittende toetsen en meer. Apple heeft daarom sinds 2018 een reparatieprogramma lopen.



In de 16-inch MacBook Pro is het nieuw schaarmechanisme al toegevoegd en volgens Kuo reageren gebruikers daar positief op. Ook nu komt het onderwerp coronavirus ter sprake: Kuo denkt dat de activiteiten bij toeleveranciers van MacBook-onderdelen eind maart zullen verbeteren. Niets staat dan de massaproductie van de MacBook Pro en MacBook Air dan in de weg. Eind maart kunnen alle laptops van Apple dan zijn overgestapt op het nieuwe toetsenbord.

Apple’s MacBook-processors eind 2020 of begin 2021

Verder bespreekt Kuo in zijn notitie aan beleggers de komst van door Apple ontworpen MacBook-processoren. Die zullen eind 2020 of begin 2021 in de winkel liggen, ter vervanging van de huidige modellen met Intel-processoren. Hij gaf niet aan of het hier om de Pro of Air gaat.

Een compleet nieuw design verwacht de analist in het midden van 2021. Twijfel je nu of je hierop moet wachten: dat kan, maar tegen de tijd dat het medio 2021 is zijn er alweer geruchten over nóg meer nieuwe functies en verbeteringen. De laatste keer dat de MacBook Pro een ander design kreeg was in oktober 2016. Bij de MacBook Air paste Apple het design in oktober 2018 voor het laatst aan.