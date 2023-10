Hete nachten? Apple wil het weten (en meten)

De Apple Watch beschikt al enige tijd over slaaptracking . Apple introduceerde de functie in 2020 met de release van watchOS 7. Maar het is enige slaaptechnologie waar Apple wakker van ligt. Uit een patentaanvraag blijkt namelijk dat het bedrijf onderzoekt hoe het je temperatuur en menstruatiecyclus kan volgen met temperatuursensoren tijdens de slaap.

Temperatuur meten met sensoren in bed

Apple heeft een patent gekregen voor ‘flexibele temperatuursensoren voor het meten van de lichaamstemperatuur’. Deze sensoren zijn verwerkt in het matras of beddengoed en hebben als doel om je temperatuur te meten tijdens je slaap. Dit heeft volgens Apple als voordeel dat er vaker metingen kunnen worden gedaan en dat ze onderdeel worden van je dagelijkse routine. ‘Doorgaans meet iemand alleen zijn temperatuur als hij vermoedt dat hij ziek is’, aldus Apple. Ook alledaagse voorwerpen zoals kleding of een smartwatch zouden volgens Apple goede opties zijn voor de temperatuursensoren. Dat laatste kan al, want de Apple Watch Series 8 heeft een ingebouwde temperatuursensor.



Een tweede goedgekeurde patentaanvraag van Apple gaat over temperatuursensoren voor in bed, waarmee de menstruatiecyclus gevolgd kan worden. Deze zouden op het matras en onder het hoeslaken geplaatst worden. Op basis van veranderingen in de gemeten temperatuur van de gebruiker zou de dag van ovulatie beter geschat kunnen worden. Ook dit is een functie die je al op de Apple Watch Series 8 en nieuwer vindt, aangezien de temperatuurmeting vooral voor het schatting van de ovulatie bedoeld is. Maar dergelijke sensoren zijn natuurlijk ook in bed te plaatsen, voor mensen die geen Apple Watch hebben of de smartwatch niet ’s nachts in bed willen dragen.

De sensoren moeten in staat zijn om temperatuurverschillen van 0,1 graden Celsius te meten. Om een goede inschatting te maken, moet de temperatuur van de gebruiker over een langere periode bijgehouden worden.

Apple lijkt toch niet klaar te zijn met sensoren in bed

Dat Apple onderzoekt hoe het je slaap kan volgen terwijl je in bed ligt, komt niet geheel uit de lucht vallen. In 2017 nam Apple namelijk het bedrijf Beddit over, een fabrikant van slaapmonitors voor onder je matras. Enige tijd verkocht Apple de slaapmonitor van Beddit via zijn site, maar daar kwam rond augustus 2021 verandering in. Sindsdien is er niets meer van de slaapmonitors vernomen. Door de patenten lijkt het erop dat Apple toch niet helemaal klaar is met gezondheidsmonitoring in bed.

Omdat het om patenten gaat, is het echter niet met zekerheid te zeggen dat deze (of soortgelijke) producten daadwerkelijk op de markt verschijnen. Patenten geven slechts een indicatie van de technologieën die bedrijven onderzoeken. De meeste patentaanvragen belanden uiteindelijk in de prullenbak.