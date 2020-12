De wachtwoordmanager van Microsoft synchroniseert je inloggegevens tussen de Edge-browser, Google Chrome en mobiele apparaten met iOS, iPadOS en Android. Microsoft had al de Microsoft Authenticator, waarmee je codes voor tweefactorauthenticatie kon genereren. Een preview-versie van deze app is nu uitgebreid met de wachtwoordfunctie. Net als andere wachtwoord-apps kun je hiermee je inloggegevens met Autofill automatisch invullen in apps en websites. Dit werkt ook op de iPhone.



Je kunt de inloggegevens synchroniseren tussen meerdere apparaten met een Microsoft-account. In Google Chrome kun je de nieuwe Microsoft Autofill-extensie installeren, die de ietwat merkwaardige naam ‘Microsoft Automatisch doorvoeren’ heeft gekregen. Een volledige wachtwoordmanager voor Microsoft 365 is het niet, al waren daar wel geruchten over. Zoek je iets dat op alle fronten werkt, dan ben je beter af met 1Password of Lastpass.

De wachtwoordfunctie van Microsoft is alleen te vinden in de preview van Microsoft Authenticator. Je moet dit inschakelen als de standaard autofill-optie in iOS. Het werkt verder alleen voor consumenten met een Microsoft-account, niet voor zakelijke gebruikers. Bedrijven die willen meedoen moeten dit expliciet aangeven en inschakelen.