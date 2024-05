De wachtwoordvrije toekomst komt steeds dichterbij. Na Amazon, X en Nintendo heeft Microsoft nu ook aangekondigd dat er ondersteuning voor Passkeys aan komt voor alle cosumentenaccounts. Het geldt voor bijna alle platformen: iOS, macOS, Windows en Android. Gebruikers van Word, Excel en diverse andere populaire Microsoft-producten kunnen zich vanaf nu aanmelden met Face ID of Touch ID. Een wachtwoord is dan niet meer nodig. Dat Microsoft dit nu invoert is een belangrijke stap, want de apps en diensten hebben een gigantische gebruikersgroep die hier nu gebruik van kan maken.

Het instellen van de Passkey is heel eenvoudig, laat Microsoft weten in de aankondiging. Op het apparaat waar je de Passkey wilt aanmaken volg je deze link en kies je de optie gezicht, vingerafdruk, pincode of beveiligingssleutel. Vervolgens volg je de instructies op je apparaat.

Zodra er een wachtwoord is ingesteld voor je Microsoft-account, kun je je eenvoudig met biometrische verificatie aanmelden bij apps als Word, OneNote en Outlook. Dat scheelt weer het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord. Vorig jaar voerde Microsoft Passkey-ondersteuning in voor Windows 11, maar daarmee kwam het niet voor alle gebruikers beschikbaar.

Passkeys gebruikt twee speciaal gegenereerde wachtwoorden die uniek zijn voor je apparaat: één die online is opgeslagen en één die op je apparaat is opgeslagen. Deze sleutels maken gebruik van de WebAuthn-technologie.

Je hebt minimaal iOS 17 of hoger nodig om Passkeys te kunnen gebruiken. Het is niet verplicht om ze in te stellen, maar ze maken het inloggen op je accounts wel makkelijker. Passkeys helpen ook om de beveiliging van je account te verbeteren door een extra verificatielaag toe te voegen. Je wachtwoord werkt op al je Apple-apparaten, zoals iPad en Mac, zolang je bent aangemeld bij het juiste iCloud-account. De wachtwoorden zelf worden bewaard in de iCloud-sleutelhanger. Raak je je apparaat kwijt, dan kun je altijd terugvallen op andere authenticatiemethoden, zoals e-mail of je telefoonnummer.