Je hebt voor Microsoft Outlook voor de Mac geen Microsoft 365 of Office meer nodig. In de nieuwste versie kan iedereen de mail- en agenda-app op de Mac gebruiken, net zoals dat al jaren op de iPhone en iPad kan. En de app is meteen helemaal geoptimaliseerd voor Apple Silicon.

Microsoft Outlook is voor de iPhone en iPad een populaire mail- en agenda-app, waaraan je je eigen mailaccount kunt koppelen. Op de Mac daarentegen had je altijd een abonnement op Microsoft 365 nodig. Daardoor was de Outlook-app daar lang niet zo bruikbaar als op de iPhone en iPad. Vandaag brengt Microsoft daar verandering in, zo schrijft The Verge. Iedereen kan gratis met Microsoft Outlook voor de Mac aan de slag.



Nieuwe Microsoft Outlook voor Mac

Met Outlook voor de Mac kun je, net als op iPhone en iPad, een account van Outlook, Gmail, iCloud of een andere maildienst gebruiken. Log eenmalig in en je bekijkt je inbox in de weergave van Outlook. Wat goed is om te weten is dat de app geoptimaliseerd is voor Apple Silicon en de M1- en M2-chips, waardoor je dus optimale prestaties kunt verwachten. Maar naast de prestaties heeft Microsoft ook aan speciale functies voor Apple-gebruikers gedacht. De app verstuurt meldingen en heeft ook een widget, waarin je bijvoorbeeld je agenda-afspraken kan bekijken. Daarnaast werkt Microsoft nog aan een kleine versie van de agenda van Outlook voor in de menubalk, zodat je snel afspraken kan zien voor deze en komende week.

Nieuw is ook de ondersteuning voor Handoff. Gebruik je Outlook ook op je iPhone of iPad, dan kun je de app eenvoudig overnemen op je Mac (of andersom) en verder gaan met waar je gebleven was. Het enige wat nodig is, is dat je op beide apparaten met dezelfde Apple ID ingelogd moet zijn. Daarnaast krijgt Outlook ook ondersteuning voor de nieuwe profielfunctie, die je weer kan koppelen aan Apple’s Focus-modus. Je kunt bijvoorbeeld een profiel voor werk maken en door deze te koppelen aan je Werk-focus, krijg je alleen meldingen van nieuwe werkmails als je aan het werk bent.

Verder biedt de app veel van dezelfde functies die je misschien al van de iPhone en iPad kent. Denk aan de beperkte inbox waarbij alleen de belangrijkste mails zichtbaar zijn. Microsoft zegt dat ze de komende tijd nog veel meer nieuwe functies toe gaan voegen en de app sneller en beter willen maken. De stap voor het gratis maken van de Outlook-app is opvallend, omdat eerder nog gesproken werd dat de Outlook-app meer webbased zou worden. Voor Windows lijkt dat inderdaad nog steeds te gaan gebeuren.