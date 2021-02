We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nu bij Apple TV+: The Snoopy Show

De komst van The Snoopy Show is nogal een big deal voor Apple. Het bedrijf heeft zelfs de homepage aangepast voor de komst van de Charlie Brown-karakters. Je ziet nu een banner voor de tv-serie en kleinere tekeningen bij alle Apple-producten.

Het eerste seizoen van The Snoopy Show bestaat uit zes afleveringen van elk ongeveer 20 minuten lang. De eerste is het meest kijkwaardig. Snoopy heeft een autobiografie geschreven, vol met herkenbare verhalen. Charlie Brown verschijnt vervolgens ten tonele om hem te corrigeren. Daarmee krijgen we ook een glimp te zien van het originele verhaal van Charlie Brown en Snoopy. Het verschil met eerdere Peanuts-series is dat deze keer Snoopy in het middelpunt staat en niet Charlie Brown, Lucy en de andere menselijke karakters.

Eerder kon je bij Apple al ‘Snoopy in Space’ kijken. Net als deze nieuwe serie is het geschikt voor alle leeftijden.

Bekijken: Palmer

Space Sweepers

Te zien bij: Netflix

Vier vreemde snuiters gaan in 2092 achter ruimtepuin en verre dromen aan. Tijdens de verkoop van een hu­ma­noïde met grote ogen ontdekken ze explosieve geheimen.

Snowpiercer (S02)

Te zien bij: Netflix

De aarde is bevroren. De laatste overlevende mensen wonen in een lange trein die de wereld rondcirkelt en zoeken balans ​​te midden van de spanningen aan boord.

Bliss

Te zien bij: Amazon Prime Video

Bliss is een ongelofelijk liefdesverhaal waarin het uit elkaar vallende leven van de onlangs gescheiden Greg wordt gevolgd. Hij ontmoet de betoverende Isabel, een vrouw die op straat leeft en ervan overtuigd is dat de vervuilde, gebroken wereld om hen heen niet echt is. Ze gelooft dat ze in een lelijke, harde namaak wereld leven die van binnen de mooie, vredige “echte” wereld van blijdschap is. Twijfelachtig in het begin, ontdekt Greg uiteindelijk dat er misschien wel enige waarheid zit in Isabel’s wilde samenzweringstheorie.

Assassin’s Creed

Te zien bij: Ziggo

Dankzij een revolutionaire technologie die het beleven van genetische herinneringen mogelijk maakt, kan Callum Lynch in de huid kruipen van zijn voorvader Aguilar tijdens de 15e eeuw in Spanje. Callum ontdekt dat hij een afstammeling is van een mysterieus en geheim genootschap, de zogenaamde Assassijnen. Hij vergaart een grote hoeveelheid kennis en doet ongelofelijke vaardigheden op die hij kan gebruiken om het op te nemen tegen de onderdrukkende en krachtige Tempeliers in de tegenwoordige tijd.

Supernatural (serie, seizoen 15)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Het is eindelijk zover: het vijftiende seizoen van Supernatural is te kijken. Het is het allerlaatste seizoen, waarin de broers Winchester het bovennatuurlijke kwaad bestrijden. Ze nemen daarbij de rol van hun vader over. In elke aflevering lossen Sam en Dean een mysterie op.

Zero Dark Thirsty

Te zien bij: Film1

Zero Dark Thirty is een film die het verhaal vertelt van de klopjacht op Osama Bin Laden, de man achter de grootste terroristische aanval ter wereld.

Love Island UK: What Happened Next (S01)

Te zien bij: Netflix

In de eerste zes seizoenen van Love Island UK zagen we hoe 187 jonge singles op zoek gingen naar de liefde. Wat is er van hen geworden? Sommigen hebben een modellencontract in de wacht gesleept, anderen zijn bezig met een kledinglijn, weer anderen hebben een gezin gesticht en sommigen zijn gewoon diehard singles.

Grease

Te zien bij: Netflix

Een klassieker, terug op Netflix. Deze Amerikaanse romantische filmmusical uit 1978 kent iedereen. De film kreeg Oscar-nominaties voor beste oorspronkelijke lied (Hopelessly Devoted to You van John Farrar) en Golden Globes voor de beste musical- of komediefilm, beste hoofdrolspeler in een musical- of komediefilm (John Travolta), beste actrice in een musical- of komediefilm (Olivia Newton-John), beste oorspronkelijke lied (Grease van Barry Gibb) en nogmaals voor beste oorspronkelijke lied (Hopelessly Devoted to You). Hopeloos gedateerd ook, maar nog steeds kijkwaardig.