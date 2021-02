Kleinere draagbare Sonos-speaker op komst

Het blijkt uit documenten die gedeponeerd zijn bij de Amerikaanse goedkeuringsinstantie FCC. Het gaat om een draagbare speaker met oplaadbare batterij, waarvan de naam nog niet bekend is. Bij de FCC staat het product geregistreerd met modelnummer S27. Ter vergelijking: de Move had modelnummer S17. Uit de diagrammen die nodig zijn voor de test blijkt dat er een draadloze oplaaddock bij zit. Er zit zowel Bluetooth als WiFi 5 (802.11ac) in.



Voor Sonos zou het de eerste speaker zijn die WiFi 5 ondersteunt. De Sonos Move werkt met WiFi 4 (802.11n). Bij gebruik binnenshuis maakt de Move gebruik van WiFi en is het inzetbaar als een gewone Sonos-speaker, terwijl je buitenshuis gebruik kunt maken van Bluetooth.

De huidige Sonos Move is een vrij forse en zware draagbare speaker, die bedoeld is om rondom het huis te gebruiken. Meenemen naar het park gaat wat lastiger vanwege het gewicht. Het verplichte FCC-label van dit nieuwe product maakt duidelijk dat de aanstaande speaker wat lichter qua vermogen is en waarschijnlijk ook wat lichter van gewicht. De Sonos One is weliswaar klein en licht van gewicht, maar vereist een kabel.

Cilindervormige speaker

Het wordt waarschijnlijk een cylindrische speaker, zoals gebruikelijk bij Bluetooth-speakers zoals de UE Boom. Dat blijkt uit de ronde tekst, die met lasergraveren onderop het apparaat zal worden aangebracht.



De kleurrijke UE Boom kent iedereen.

Mogelijk is Sonos ook bezig met een high-end hoofdtelefoon, die zou kunnen gaan concurreren met Apple’s nieuwe AirPods Max. Het product waar Sonos nu goedkeuring voor vraagt is echter geen persoonlijk audiodevice. In de documenten staat dat je het apparaat op tenminste 20 cm afstand van personen moet houden, om blootstelling aan te veel RF-straling te voorkomen. Het gaat hier duidelijk om een speaker, niet om een koptelefoon.

