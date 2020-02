Wanneer is Microsoft Office gratis op de iPad? Mag je documenten gratis bewerken en printen, of gelden er beperkingen? De regels zijn nogal verwarrend, maar deze tip legt precies uit wanneer je Office voor iPad gratis mag gebruiken voor het maken van documenten, spreadsheets en presentaties.

Microsoft Office gratis op de iPad? Niet altijd

Op de iPhone mag je de Microsoft Office-apps gratis gebruiken, maar op de iPad ligt dat anders. Op sommige iPad-modellen is Office gratis, op andere heb je Office 365 nodig. Hoe zit het nu precies en waar ligt de grens?

Betalen voor Office op de iPad?

Met de komst van de 10,5-inch iPad Pro veranderde er nogal wat voor Office-gebruikers. Voorheen kon je op de meeste iPads gratis gebruik maken van alle Office-functies. Maar het schermformaat van 10,5-inch ging nét over de grens heen die Microsoft heeft gesteld voor ‘laptopvervangers’. Die grens ligt namelijk bij 10,1-inch.

Sindsdien heeft Apple nog meer iPads uitgebracht die groter zijn dan 10,1-inch. Op al deze modellen zul je een betaald account moeten hebben om Office-documenten te kunnen bewerken. Bekijken is nog wel gratis.

iPads kleiner dan 10,1-inch

Op alle iPhones en iPads met een scherm kleiner dan 10,1-inch kun je als consument gratis gebruik maken van Microsoft Office. Dit geldt dus ook voor alle iPad mini’s, het standaard formaat iPad van 9,7-inch en de eerste generatie 9,7-inch iPad Pro. Weet je niet welk iPad-model je hebt, dan kun je dat opzoeken in ons uitlegartikel.

Dit kun je zoal gratis doen als consument:

De iOS-apps voor Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint en Word installeren en gebruiken.

Documenten openen, bewerken en printen.

Samenwerken aan documenten.

Documenten opslaan in OneDrive voor consumenten.

Wel moet je je aanmelden met een gratis Microsoft-account. Bovenstaande opsomming geldt alleen voor privégebruik door consumenten. Wil je documenten opslaan in OneDrive voor Bedrijven of SharePoint, dan heb je uiteraard wel een betaald Office 365-abonnement nodig. Wil je je (kleine) iPad gebruiken voor zakelijke documenten, dan heb je ook een licentie of betaald lidmaatschap nodig.

iPads groter dan 10,1-inch

Voor alle iPads die groter zijn dan 10,1-inch geldt dat Microsoft ze (net als bij de Surface-tablets) beschouwt als laptopvervanger. Je zult daarom voor veel functies moeten betalen.

Dit kun je nog wel gratis doen als consument:

De iOS-apps voor Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint en Word installeren.

Documenten bekijken en printen.

Voor het bewerken van documenten en het samenwerken aan documenten heb je een van de betaalde Office 365-abonnementen nodig (kijk hier voor de opties). Mogelijk kom je via studie of werk in aanmerking voor een goedkopere of gesponsorde licentie of korting.

Zakelijk Office-gebruik? Altijd betalen!

Wil je Office zakelijk gebruiken, dan heb je altijd een Office 365-abonnement nodig, ongeacht het formaat van jouw iPhone of iPad. Als je thuis bent en op een privé aangeschafte iPad een spreadsheet van je werk wilt aanpassen, heb je strikt genomen een betaalde licentie nodig. Al zal dat lang niet altijd gebeuren.

Deze regeling geldt al sinds 2014, maar het levert nog regelmatig verwarring op, zeker omdat Microsoft herhaaldelijk de indruk wekt dat de Office-apps gratis zijn. Maar dat is lang niet in alle gevallen zo. Eigenlijk kunnen we het als volgt samenvatten:

Office is alleen gratis voor consumenten met een scherm kleiner dan 10,1-inch.

