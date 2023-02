Je haalt het misschien niet in je hoofd om Bing als standaard zoekmachine op je iPhone in te stellen, maar nu is er toch een goede reden: er zit ChatGPT in. Microsoft heeft de slimme AI-techniek ook toegevoegd aan twee andere iOS-apps, namelijk Edge en Skype.

ChatGPT in Bing, Edge en Skype voor iOS

Op internet gonst het over ChatGPT, de AI-oplossing die teksten over vrijwel elk onderwerp kan genereren. Er zijn zelfs al complete boeken geschreven, zonder dat er een mens aan te pas kwam. Apple houdt de boot nog even af, maar Microsoft heeft ChatGPT fanatiek omarmd en lijkt het in alle diensten te willen toepassen. Er zijn nu iPhone-apps voor Bing, Edge en Skype beschikbaar gekomen waar ChatGPT-ondersteuning in zit. Maar wat kun je ermee?



Wachtlijst

Net als bij de desktopversie van Bing gaat het hier voorlopig nog om een preview voor mensen die zich hebben aangemeld. Heb je dat nog niet gedaan, dan zul je plaats moeten nemen in de wachtrij , want de belangstelling is enorm . Volgens een blogposting van Microsoft zijn er al meer dan 1 miljoen gebruikers uit 169 landen toegelaten tot de preview en er komen dagelijks meer mensen bij.

De vernieuwde apps bevatten een chatfunctie die wordt aangestuurd door ChatGPT en kunstmatige intelligentie. Microsoft denkt dat het een goede “copiloot voor het web” is, vooral mobiel. Maar liefst 64% van de zoekopdrachten via Bing vinden plaats op een mobiel apparaat. In de Bing-app tref je een nieuwe interface aan, met een icoontje onderin het scherm waarmee je de chat kan starten. Je kunt vervolgens op meerdere manieren een respons vragen, zoals een bulletlijstje, een tekst of een eenvoudig antwoord. Ook kun je spraakfuncties gebruiken.

Vragen stellen met ChatGPT verloopt wel iets anders dan je gewend bent. Je kunt bijvoorbeeld vragen: “Geef me de drie voordelen van een iPhone ten opzichte van Android in een lijstje” en je krijgt een antwoord op maat. Het werkt op een soortgelijke manier in de andere apps. Hieronder zie je links de nieuwe Bing-app en rechts twee voorbeelden hoe je de chatbot in Skype kunt gebruiken, namelijk bij het plannen van een reis en bij het vragen van oplossingen als je tegen een probleem aanloopt.

Zoals je ziet kun je vragen wat er te doen is als je een tussenstop in Spanje hebt (waarbij je ook voorkeuren kunt aangeven), of vragen wat de meest voorkomende redenen zijn als je mailbox vol is. Je kunt tijdens een Skype-gesprek dus @ Bing om hulp vragen. Microsoft waarschuwt dat er momenteel nog wat problemen kunnen optreden in situaties met weinig bandbreedte, maar dat zal gaandeweg worden opgelost.

Microsoft meldt ook dat ze veel positieve feedback hebben gekregen op deze nieuwe AI-functies: maar liefst 71% van de testers geeft Bing een duimpje omhoog. Ook proberen? Dan zul je je moeten aanmelden.