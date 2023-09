Mophie Qi2 laders

Volgens geruchten krijgt de iPhone 15 ondersteuning voor Qi2, dus het is een technologie om naar uit te kijken. Eerder deze week schreven we al over de nieuwe Qi2-accessoires van Belkin. Maar ze zijn niet de enige die op de IFA-beurs hun Qi2-accessoires onthullen. Ook Mophie en Anker hebben een reeks handige accessoires om te laten zien. Zo heeft Mophie een reeks opladers voor kantoor, thuis en auto. Het gaat om vier stuks die volgens de fabrikant de snelste draadloze oplaadsnelheden bieden “in het elegante en compacte ontwerp dat Mophie-klanten gewend zijn”.



De Snap+ Powerstation Mini Stand is een powerbank met 5.000 mAh-batterij en een kickstand. Deze gaat voor $70 in de verkoop. De Snap+ 3-in-1 komt pas volgend jaar en laadt de iPhone op 15 Watt op, terwijl de Apple Watch en AirPods met snelladen worden volgepompt. Deze kost $130.

Voor de auto heeft Mophie de Snap+ Wireless Charging Vent Mount ($70) die je device op 15 Watt kan opladen. Daarnaast is er een Snap Vent Mount ($30) die niet kan opladen maar je iPhone wel vasthoudt. Gezien de prijs zou je net zo goed voor officiële MagSafe-accessoires kunnen kiezen. Die laden ook op met 15 Watt. Met Qi2 zou je ook andere toestellen met meer dan 15 Watt kunnen opladen, maar daar doet Apple waarschijnlijk niet aan mee. Op een gewone Qi-lader ben je beperkt tot 7,5 Watt bij iPhones en ze zijn bovendien niet magnetisch en dus niet te vergelijken met Qi2.

Anker Qi2-accessoires

Ook bij Anker hebben ze nieuwe accessoires aangekondigd, waaronder nieuwe Qi2 opladers, docks en powerbanks met de aanduiding MagGo (ze zijn dus magnetisch). Daarnaast zijn er diverse Nano usb-c-laders, die geschikt zijn voor toekomstige iPhone 15-bezitters. Wat opvalt is dat de MagGo-accessoires nauwelijks te onderscheiden zijn van MagSafe-accessoires en dat is geen toeval. De Qi2-specificatie zou namelijk (met toestemming van Apple) zijn geïnspireerd op MagSafe. Eerdere MagGo-accessoires van Anker waren MagSafe-compatibel en waren voor iPhone-gebruikers beperkt tot 7,5 Watt. Met deze nieuwe MagGo-accessoires met Qi2 zou wel eens volledige 15 Watt beschikbaar kunnen komen, ook voor de iPhone. Qi2 maakt gebruik van een ronde magneet, die precies even groot is als de MagSafe-magneetring.

Anker’s eerste Qi2-accessoire is een 10.000 mAh powerbank met kickstand en usb-c-poort waarmee je andere apparaten kunt opladen op maximaal 27 Watt. Er zit een LCD-scherm aan de zijkant waarop je de batterijlading kunt aflezen. Deze powerbank komt in meerdere kleuren beschikbaar. Daarnaast staat er een 6.600mAh powerbank uit die je kunt opvouwen tot een stand.

Anker gaat daarnaast drie MagGo oplaadstations uitbrengen waarmee je je iPhone, AirPods en Apple Watch gelijktijdig kunt laden. Eentje daarvan ziet eruit als een plank (zie boven), een andere heeft meer het uiterlijk van een boom en een derde heeft de vorm van een rond bolletje en wordt 8-in-1 genoemd. Wie het simpel zoekt kan ook een gewone 15 Watt pad kopen.

Dat is nog niet alles, want Anker gaat ook opladers uitbrengen met usb-c-aansluiting in allerlei vormen. De Anker MagGo-accessoires met Qi2 worden dit najaar verwacht, perfect getimed voor de iPhone 15. Later zullen ook prijzen bekend worden.