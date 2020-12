Na de aankondiging van MagSafe wachten we nog steeds op accessoires van externe fabrikanten, waar je écht iets aan hebt. Een powerbank bijvoorbeeld, die blijft vastzitten aan je iPhone als je ‘m oppakt. Dit kan handiger zijn dan een batterijhoes, die bij elke nieuwe iPhone-generatie weer moet worden vervangen. De MagSafe-powerbank op de foto lijkt te zijn gemaakt door een bedrijf met de naam Caseier, maar duikt onder verschillende merknamen op AliExpress op. Maar er zijn ook westerse bedrijven die hun eigen merknamen op exact hetzelfde product plakken en er een paar tientjes extra voor vragen, zoals het Californische Charge Fast.



Charge Fast belooft voor deze MagSafe-powerbank dat je met 15 Watt draadloos kunt opladen. Sluit je een kabel aan, dan is 20 Watt snelladen mogelijk. De accu zelf kun je opladen met een usb-c-kabel. Je plakt de batterij net als de leren kaarthouder van Apple achterop je toestel, waarbij het ook compatibel is met een MagSafe-case.

Je kunt kiezen uit drie kleuren: blauw, groen en grijs. Een leuk detail is dat het doet denken aan de metalen Rimowa-koffers. Je betaalt $45 inclusief verzendkosten (maar er komen mogelijk nog wel invoerheffingen bovenop). Verzekerd versturen met priority kost $3,99 extra. Op AliExpress betaal je €24 voor een soortgelijk accessoire, in precies dezelfde kleuren. Verkijk je niet op de adviesprijzen: het lijkt misschien alsof je heel veel korting krijgt, maar deze batterypack is nog maar net verschenen en heeft nooit de aangegeven prijs van $89,99 gekost.

Hou er rekening mee dat dit geen officiële, door Apple goedgekeurde MagSafe-accessoires zijn. Je weet dus niet of het veilig is om ermee te laden. Wil je echter een van de eersten zijn met een dergelijk accessoire, dan kan dat. Apple zelf heeft nog geen batterijhoezen of MagSafe-batterijaccessoires voor de iPhone 12 uitgebracht en ook bij de bekende merken blijft het voorlopig nog stil. Mophie heeft met de Juice Pack Connect wel een alternatief bedacht: