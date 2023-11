Duracell kennen we allemaal van de standaard batterijen. Het bedrijf gaat nu een stap verder en komt met een gigantische powerbank die eruit ziet als een batterij. Hij is te gebruikan als draadloos oplaadstation met MagSafe voor je iPhone en andere producten.

De Duracell M150 kost $199 en is voorlopig alleen in de VS verkrijgbaar. Bovenop zit een MagSafe-oplader voor de iPhone, die je ook onder een schuine hoek kunt zetten om het scherm beter af te lezen. Maar je kunt er nog meer mee doen. De MagSafe compatibele magneetring bovenop doet tegelijk dienst als ring light voor je selfies. Aan de achterkant zitten twee usb-c poorten en twee usb-a poorten voor het opladen van je andere apparaten. Het klepje bovenop kun je open zetten als een soort iPhone-dock en daaronder vind je een klein opbergvak voor je kabels en AirPods. Hij zit dus vol met allerlei handige extra’s, maar is klein genoeg om in de zijvakken van een rugzak mee te nemen.

Draadloos oplaadstation van Duracell

Er zijn twee varianten van deze powerbank: die van 150 Watt kost $199 en de zwaardere variant van 250 Watt kost $299. Het oplaadstation heeft een diameter van 78,7 mm en is 162,5 mm hoog en weegt zo’n 816,4 gram. Als het oplaadstation leeg is kun je deze eenvoudig opladen door hem op de meegeleverde oplaaddock te zetten. Het duurt zo’n 2,5 tot 3 uur totdat de powerbank weer volledig is opgeladen. Maar je kunt hem ook via de usb-c poort direct op het stopcontact aansluiten om nog sneller op te laden. Dit duurt dan zo’n 2 tot 2,5 uur.

De 150 Watt-variant van dit Duracell-oplaadstation heeft een capaciteit van 91 Wattuur en is toegestaan om mee te nemen in het vliegtuig. Hij heeft genoeg capaciteit om 50 keer je AirPods of Apple Watch op te laden. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je zonder muziek komt te zitten als je met dit oplaadstation op reis gaat. Een iPhone opladen kan 6x, een iPad 3x en een MacBook 1x. Bij de 250 Watt-variant kan je je MacBook 3 keer volledig opladen. Sluit je een Samsung-smartphone aan, dan kun je draadloos opladen op 15 Watt, maar bij de iPhone is dit helaas beperkt tot 7,5 Watt, zoals voor niet-officiële MagSafe-producten gebruikelijk is.

Dat klinkt allemaal geweldig, maar The Verge merkte tijdens het testen dat er een (luidruchtige) ventilator in werking treedt als je teveel apparaten tegelijk probeert op te laden. Ook zijn de ledlampjes niet uit te schakelen, waardoor hij minder geschikt is om op je nachtkastje te gebruiken. Een pluspunt is dan weer, dat je je iPhone dankzij de MagSafe-compatibele bovenkant ook in StandBy-modus kunt gebruiken, maar dan wel bij voorkeur overdag op je bureau zodat je minder last hebt van de lampjes.

Duracell oplaadstation kopen

Ben je geïnteresseerd in dit oplaadstation? Helaas is hij nog niet in Europa verkrijgbaar en is alleen nog te vestellen via de Amerikaanse Duracell-website. Zoek je een bijzonder oplaadstation voor je iPhone, dan kun je ook eens kijken naar de Anker Cube 3-in-1. Dit is een uitschuifbare kubus met nog veel meer functies: je kunt er ook je AirPods en Apple Watch mee opladen, tegelijk met je iPhone. Een powerbank zit er niet in.