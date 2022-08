Vlak nadat Apple de MagSafe Wallet uitbracht verschenen er talloze klonen, die er precies hetzelfde uit zien. Moft pakt het anders aan: dit merk heeft een MagSafe Wallet gemaakt met twee functies: je kunt er pasjes in stoppen en het is een stand.

Moft Flash MagSafe Wallet & Stand

Moft is een merk dat opvouwbare houders maakt voor je iPhone, iPad en MacBook. Ze zijn gemaakt van dun materiaal en daardoor erg licht, maar toch stevig. Het nieuwste model is de Moft Flash Wallet & Stand, een pasjesmapje dat tegelijk gebruikt kan worden als houder tijdens het kijken van video’s.



Slimme NFC-functie

Grootste minpunt: er passen maar twee pasjes in, terwijl je in die van Apple drie stuks kwijt kan. Aan alleen je OV-pas en ID zul je dus voldoende moeten hebben. Sommige mensen zullen daarnaast ook hun pinpas bij de hand willen hebben, voor het geval ze ergens niet met Apple Pay terechtkunnen. Er is ook aan een praktische toepassing gedacht: door een NFC-geschikte kaart aan de achterkant te stoppen kun je de portemonee openklappen en meteen de kaart scannen (zie foto). Dit kan handig zijn voor toegangskaarten of creditcards die je snel bij de hand moet hebben. Kaarten die gevoelig zijn voor magneten kun je hier beter niet plaatsen.

Grootste pluspunt: de stand werkt zowel in staande als liggende weergave, dus je kunt er zowel mee videobellen als video kijken. Hij kan onder drie hoeken worden neergezet, zonder dat hij wegglijdt en je kunt kiezen uit vier kleuren: zwart, geel en twee tinten blauw. Het geheel is gemaakt van vegan leather, oftewel imitatieleer.

De hoes is MagSafe-compatibel, maar het is geen officieel goedgekeurd MagSafe-accessoire. Qua prijs moet je rekenen op rond de 35 euro. Dat is goedkoper dan de Apple Wallet, maar een koopje is het niet. Moft verkoopt de Flash MagSafe-wallet via de eigen website voor $35 maar dan heb je wel te maken met hoge verzend- en importkosten. Je kunt beter bij Amazon.nl kijken, waar momenteel alleen de lichtblauwe variant te vinden is.

Op Amazon biedt Moft ook nog een ander MagSafe-hoesje in lichtblauw en roze aan, die er meer als een origami-vouwwerk uit ziet. Ook daar passen twee pasjes in. We hebben eerder al eens geschreven over deze Moft SnapOn Wallet.

Toch liever de Apple Wallet (zie review)? Dit is wat je er momenteel voor betaalt: