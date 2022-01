In de toekomstige update macOS Monterey 12.3 zit een wijziging die van invloed is op clouddiensten zoals Dropbox en OneDrive. Bestanden die alleen online zijn kunnen mogelijk niet (goed) geopend worden. Maar beide diensten hebben een oplossing.

Diensten als Dropbox en OneDrive zorgen ervoor dat bestanden uit de clouddienst beschikbaar zijn in de Finder op je Mac. Sommige zijn vanuit de cloud te openen, maar je kan ze ook downloaden op je Mac zelf zodat ze ook offline bereikbaar zijn. In een e-mail aan gebruikers laat Dropbox weten dat er veranderingen in macOS Monterey 12.3 gepland staan die van invloed zijn op de zogenaamde alleen-online-bestanden. Dropbox werkt aan een oplossing, terwijl Microsoft OneDrive al een stap verder is.



Let op: Het gaat hier dus niet om macOS Monterey 12.2, die naar verwachting deze week verschijnt. De verandering speelt pas bij de update daarna, die mogelijk in maart beschikbaar komt.

Wijziging clouddiensten in macOS Monterey 12.3

Als je als Dropbox-gebruiker de e-mail ontvangen hebt, keek je misschien wat verbaasd op. Dropbox maakt melding van een wijziging in macOS Monterey 12.3, terwijl die update nog helemaal niet beschikbaar is of zelfs als beta te downloaden is. Maar de aankomende wijziging heeft te maken met de manier hoe de Mac om gaat met bestanden via Apple’s File Provider-platform.

Door de wijziging in macOS Monterey 12.3, kunnen Dropbox-bestanden die alleen online beschikbaar zijn, niet direct geopend worden in apps van derden. In een supportdocument legt Dropbox uit hoe je dit probleem kan omzeilen. Omdat Dropbox nog niet volledig samenwerkt met macOS Monterey 12.3 (ook niet wanneer deze update naar verwachting ergens in maart verschijnt), is het goed om te weten hoe je dergelijke online-only bestanden toch kan openen.

Om online-only bestanden uit Dropbox te kunnen openen, moet je het bestand dubbel aanklikken in de Finder. Het document wordt dan gedownload en geopend in een nieuw venster. Als je een online-only bestand wil openen in een andere app, klik je in de Finder met de rechtermuisknop op het bestand in de Dropbox-map. Kies dan voor Maak offline beschikbaar.

Dropbox zegt dat er vanaf maart een betaversie van de Mac-app beschikbaar komt die wel goed samenwerkt met macOS Monterey 12.3. Om die te kunnen gebruiken, moet je wel de vroege toegang tot betareleases inschakelen in je Dropbox-instellingen.

OneDrive is al voorbereid

Over het hoe en wat over deze wijziging geeft Microsoft OneDrive meer uitleg. In een uitgebreide blogpost leggen de ontwikkelaars uit wat er precies verandert. OneDrive is al begonnen met de uitrol van hun vernieuwde Files On-Demand-systeem, voor gebruikers van macOS Monterey 12.1 en later. Het oude systeem werkt alleen nog in macOS Monterey 12.2, maar voor nieuwere versies wordt het nieuwe systeem van OneDrive automatisch ingeschakeld.

Bovendien werkt het nieuwe OneDrive-systeem alleen voor diskvolumes die geformatteerd zijn voor APFS en niet met HFS+. In de meeste gevallen zal dit geen problemen opleveren. Je hoeft als OneDrive-gebruiker dus niet veel aan te passen.