Apple Music en de Muziek-app krijgen in iOS 17, iPadOS 17 en macOS Sonoma een aantal handige nieuwe functies, inclusief een paar veelgevraagde verbeteringen. Dit is er nieuw!

Apple Music in iOS 17 en meer

Hoewel Apple Music en de Muziek-app qua functies al behoorlijk compleet zijn, blijft er altijd wel wat te wensen. De afgelopen jaren hebben Apple Music-gebruikers deze wensen veelvuldig geuit, op allerlei plekken. Blijkbaar zijn deze wensen ook opgevangen door het Apple Music-team bij Apple, want met iOS 17 wordt een aantal van deze wensen ingewilligd. Welke dat zijn en welke nieuwe functies Apple Music in iOS 17 en macOS Sonoma nog meer krijgt, lees je hier.

#1 Crossfade: laat muziek in elkaar overlopen

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17

Met de Muziek-app op de Mac (en voorheen iTunes) is het al langer mogelijk om opeenvolgende muziek langzaam in elkaar over te laten vloeien. Dit wordt ook wel crossfaden genoemd. Hiermee voorkom je dat er stiltes vallen tussen de nummers. Gebruikers vragen er al jaren om dat deze functie zijn overstap maakt naar de iPhone en iPad en in iOS 17 en iPadOS 17 gaat dat eindelijk gebeuren. In de Instellingen-app vind je bij de optie Muziek een nieuwe instelling genaamd Crossfade. Hoewel deze functie momenteel in de eerste beta nog niet werkt, zijn we blij om te zien dat dit eindelijk beschikbaar komt.

#2 Samenwerken aan afspeellijsten

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma; verschijnt later dit jaar

In Spotify is het al heel lang mogelijk om samen met anderen aan afspeellijsten te werken. Al sinds het begin van Apple Music in 2015 wordt om een soortgelijke functie gevraagd en nu, ruim acht jaar later, komt dit er eindelijk van. In een aanvullende update later dit jaar wordt het mogelijk om samen met anderen aan een afspeellijst te werken. Iedereen kan nummers toevoegen, verwijderen en de volgorde aanpassen. In het Huidige-scherm kun je zelfs emoji gebruiken om aan te geven wat je van het nummer vindt.

#3 Iedereen kan afspelen in CarPlay dankzij SharePlay

Beschikbaar op: iOS 17

In CarPlay komt er een functie waardoor iedereen in de auto via zijn of haar eigen iPhone draadloos muziek kan afspelen via het CarPlay-systeem. Dankzij SharePlay kunnen alle bijrijders verbinding maken met de iPhone die aan CarPlay verbonden is. Zij kunnen dan bepalen welke muziek er afgespeeld wordt, gewoon vanaf de eigen iPhone. Geen gepriegel dus op het CarPlay-scherm, zodat de bestuurder zich kan blijven focussen op de weg.

#4 Widgets zijn eindelijk interactief

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

In de nieuwste software-updates worden widgets eindelijk interactief. Dat betekent dat je bepaalde handelingen uit kan voeren via de widget, zonder dat je naar de bijbehorende app hoeft te gaan. De widget van de Muziek-app is hierop aangepast. Je kan daardoor gewoon vanuit de widget de muziek pauzeren en afspelen, zonder dat je de app zelf hoeft te openen. Handig! Een leuk detail is dat de widget automatisch van kleur verandert op basis van de albumhoes van het huidige afgespeelde nummer.

Tegelijkertijd heeft Apple van de gelegenheid gebruikgemaakt om nieuwe widgets toe te voegen. Naast de drie formaten met je onlangs afgespeelde muziek, komt er ook een grote widget met aanbevelingen en een grote widget met hitlijsten. Je kan kiezen voor de bovenste vijf nummers van de van de top 100 van Nederland, maar je kan dit ook voor elk ander land instellen.

#5 Bijgewerkt design voor Muziek-app

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17

Als je de Muziek-app voor het eerst opent in iOS 17 of iPadOS 17, zal het aangepaste design je misschien meteen wel opvallen. De grootste wijziging vinden we onderaan. De balk met daarin het huidige nummer, zweeft nu als het ware voor de interface. In iOS 16 en eerder zat deze aan de knoppenbalk vast. Functioneel gezien levert het niets extra’s op, dus het ziet er vooral nieuw uit.

#6 Apple Music Sing op de Apple TV met je eigen beeld

Beschikbaar op: tvOS 17 (Apple TV 4K 3e generatie, 2022)

We hebben ook nog een leuke extra voor eigenaren van de derde generatie Apple TV 4K. Zoals je misschien al weet kun je daar de karaokefunctie Apple Music Sing gebruiken, maar met tvOS 17 komt hier nog een leuke verbetering bij. Als je je iPhone draadloos verbonden hebt met de Apple TV, kun je de camera gebruiken om jezelf tijdens het karaokezingen op de televisie te tonen. Je kan daarbij zelfs allemaal filters kiezen voor een leuk effect. De songteksten verschijnen dan gewoon voor je eigen gezicht.

#7 Vernieuwde Apple Watch-app

Beschikbaar op: watchOS 10

De Muziek-app op de Apple Watch krijgt een flinke upgrade. Het design is op de schop gegaan (zoals bij zoveel Apple Watch-apps in watchOS 10) en de animaties zijn vernieuwd. De grootste verandering zie je bij het scherm met het huidige nummer. Vanaf watchOS 10 zie je ook op de Apple Watch de albumhoes in beeld, met daaronder de knoppen voor afspelen en pauzeren, volgende nummer en meer. Tik je op de hoes, dan wordt deze groter getoond. En met de knop rechtsboven kun je overal in de Muziek-app naar dit scherm terugkeren.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. Lees ook onze artikelen met de beste iOS 17-functies en interessante iOS 17-details en ontdekkingen. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.