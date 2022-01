Ondanks dat sommige mensen vinden dat Apple zich beter kan focussen op het oplossen van bepaalde problemen, heeft Apple toch nog wat budget gevonden om nieuwe emoji toe te voegen. Hoewel het technisch gezien om 112 emoji gaat, zijn er 37 echt nieuwe emoticons. De overige 75 emoji zijn allerlei nieuwe (combinaties van) huidskleuren bij bestaande plaatjes. Dankzij de zoekfunctie voor emoji kun je ze sneller terugvinden.



Nieuwe emoji op de iPhone vanaf iOS 15.4

Apple voegt ieder jaar weer nieuwe emoji toe aan de gigantische verzameling die er al was. Vaak zit er weinig spannends bij, maar af en toe springt een aantal nieuwe emoji eruit als kanshebbers om nog eens populair te worden. Wij verwachten dat een paar emoji van deze nieuwe lading vaak gebruikt zullen worden. Denk aan een smeltend gezicht, opgehouden hand en bijten op een lip.



De derde emoji op deze afbeelding bestond al, maar is nu ook als blozende variant.

Verder kun je in iOS 15.4 ook allerlei soorten huidskleuren vinden. Apple laat gebruikers nu kiezen welke twee huidskleuren je wil gebruiken bij de ‘handen schudden’-emoji. Het is de eerste keer dat Apple je op deze manier laat kiezen. Tot nu toe was het alleen mogelijk om beide handen in dezelfde huidskleur te sturen. Op dit moment zit dit nog niet in de beta van iOS 15.4, maar we verwachten het wel in een latere beta.

Zoals altijd zijn er ook wat nieuwe algemene nieuwe emoji los van de gezichten. Zo is er naast een volle batterij nu ook een symbool voor een lege batterij. Loop je in het gips, dan kun je binnenkort ook een kruk of een röntgenfoto-emoji kiezen. Wat natuur betreft is er nu een nest met én zonder eieren te kiezen. Ook een koraal-emoji en lelie-emoji zijn beschikbaar.

Wil je alle nieuwe emoji in iOS 15.4 bekijken, dan verwijzen we je graag door naar Emojipedia. Deze website zet alles over emoji haarfijn op een rij. Er zitten geen nieuwe Memoji of Animoji in deze update. Dat verwachten we in een latere update.

Welke nieuwe emoji zal jij veel gaan gebruiken?