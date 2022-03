Hands-on video’s en ervaringen met de iPad Air 2022

Apple lijkt (bijna) alle internationale media te hebben voorzien van een blauwe iPad Air 2022. Dit is een nieuwe kleur. De pre-order van de iPad Air 2022 is vorige week al gestart. Vrijdag ligt het nieuwe model in de winkel en worden de eerste exemplaren geleverd bij klanten. Twijfel je nog? Dan zijn de eerste reviews nu beschikbaar.

iPad Air 2022 kopen

Je kunt voor de iPad Air 2022 terecht bij Apple, maar ook bij tal van andere winkels:

iPad Air 2022 64GB prijzen

Review van The Verge

In de titel prijst Dan Seifert van The Verge de nieuwe iPad Air 2022 al aan als “the nice one“. Deze iPad heeft volgens Seifert alles wat je nodig hebt in een iPad. Zeker als je van een oudere iPad komt met een thuisknop, is dit een goede optie. Tegelijkertijd merkt hij op dat je eigenlijk niets nieuws ziet als je deze iPad in je handen hebt. Alles is al een keer gedaan, maar soms net op een andere manier. Dat is niet slecht, want vrijwel alles is volgens Seifert goed aan deze iPad. Een nadeel is de relatief kleine opslagcapaciteit van 64GB zonder opstapje naar 128GB. Ten slotte is Face ID het enige wat echt ontbreekt aan de iPad Air, maar dat is volgens deze reviewer niet de meerprijs van een iPad Pro waard.



Beeld: The Verge

Lees verder in het artikel bij The Verge.

Review van Engadget

Laaiend enthousiast is Nathan Ingraham van Engadget niet over de iPad Air 2022. Waarom? Omdat alles altijd al heel goed was in de iPad Air. Dit model is een kleine update ten opzichte van het vorige model. Omdat Apple in het 2020-model al zóveel goed heeft gedaan, is er weinig ruimte voor verbetering, zonder dat het een Pro-model zou na-apen. Dit model is een aanrader voor de meeste mensen, volgens Engadget. Ook hier wordt gesproken over de lage opslagcapaciteit. Ingraham vindt ten slotte de accessoires Apple Pencil en Magic Keyboard te duur. Het eindcijfer? Een 9.

Lees verder in het artikel bij Engadget.

Review van WIRED

Ook bij WIRED zijn ze niet laaiend enthousiast over de iPad. Niet omdat de iPad Air 2022 een slecht apparaat is (in tegendeel), maar omdat er iPadOS op draait. Al jaren wordt geroepen dat dit besturingssysteem zeer beperkend is voor de kracht die een iPad bij zich draagt. Sterker nog: de nieuwe iPad Air 2022 heeft een M1-chip, maar je kunt er lang niet zoveel mee als in een Mac. Brenda Stolyar van WIRED zou daarom voor geen goud alleen nog maar een iPad willen gebruiken. Kijkend naar de iPad Air 2022 is het wel een goed apparaat. Alleen als je zou willen leven met de gebreken van iPadOS, raadt WIRED aan om dit model te kopen als je per se een iPad wil. Ben je geen liefhebber van iPadOS, maar zoek je toch een iPad? Koop dan het basismodel. Toch krijgt de iPad Air 2022 een 8.

Lees verder in het artikel bij WIRED.

Review van TechCrunch

Bij TechCrunch denken ze dat de iPad Air 2022 de bestverkopende iPad van het moment zal worden, naast het al succesvolle basismodel. Het prijsverschil met de iPad Pro is volgens Matthew Panzarino van TechCrunch te groot om veel mensen te overtuigen van een overstap. Hij denkt dat je de ontbrekende functies op de iPad Air alleen merkt als je van een iPad Pro overstapt. Is dat niet het geval voor jou, dan zul je weinig missen.

Lees verder in het artikel bij TechCrunch.

Video’s van iJustine, René Ritchie, MKBHD en meer

Ook meerdere YouTubers hebben een reviewexemplaar gekregen van de iPad Air 2022. Hieronder vind je enkele video’s van onder meer MKBHD en iJustine. Hier wordt onder meer ingegaan op de prestaties van de M1-chip en is de nieuwe blauwe kleur goed te bekijken.

















iPad Air 2022 kopen

Je kunt voor de iPad Air 2022 terecht bij Apple, maar ook bij tal van andere winkels: