macOS Ventura 13.3 is verschenen voor Mac-gebruikers. Dit is een middelgrote update waar een aantal kleine verbeteringen en toevoegingen in verwerkt zitten, waaronder de nieuwe emoji. Voor oudere Macs zijn er twee aparte updates.

Apple heeft voor de Mac de afgelopen weken macOS Ventura 13.3 getest. Tijdens de betaperiode zijn geen grote veranderingen ontdekt, maar we weten wel dat Apple gesleuteld heeft aan verbeteringen achter de schermen en dat er nieuwe emoji toegevoegd zijn. Dit zijn dezelfde nieuwe emoji als in iOS 16.4, waaronder de kwal, sambaballen, ezel en de gans.



Daarnaast brengt deze update de eerder uitgebrachte (en weer teruggedraaide) HomeKit-architectuur update terug voor de Woning-app. In de instellingen van de Woning-app kun je de update uitvoeren, ook in iOS 16.4 en iPadOS 16.4. De update moest ervoor zorgen dat HomeKit -accessoires sneller reageren, maar kort nadat de update in december uitgebracht werd, kregen gebruikers last van problemen. Zo kon een woning niet meer gedeeld worden met andere gebruikers, waardoor Apple besloot om de update terug te trekken. Nu volgt dus een tweede poging. Wil je de kat nog even uit de boom kijken, dan kan dat. De update is namelijk niet verplicht.

Bekijk ook Apple's HomeKit architectuur-update: Apple doet nieuwe poging in iOS 16.4 [FAQ] Apple heeft in december 2022 een aparte update voor HomeKit uitgebracht, met een nieuwe architectuur. Deze update is teruggetrokken, maar binnenkort volgt een nieuwe poging, zeer waarschijnlijk in iOS 16.4. De vernieuwde HomeKit-architectuur moest voor verbeterde prestaties zorgen. Wat moet je doen als je de update al hebt en waar is de update eigenlijk goed voor?

Ook macOS-updates voor oudere Macs

Voor de oudere Macs heeft Apple macOS Monterey 12.6.4 en macOS Big Sur 11.7.5 uitgebracht, ook twee belangrijke beveiligingsupdates. Werk dus je Mac zo snel mogelijk bij, want de beveiligingslekken werden volgens Apple daadwerkelijk geëxploiteerd.

macOS Ventura 13.3 downloaden

Je downloadt macOS Ventura 13.3 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Bekijk ook Zo kun je een macOS Ventura-update installeren (en eerdere versies) Als er een nieuwe versie van macOS Ventura beschikbaar komt wil je natuurlijk meteen updaten, maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt, ook voor eerdere macOS-versies.