Extra omzet aan accessoires

Die extra inkomsten zijn te danken aan de kleinere verpakking, waardoor er op vracht bespaard kan worden. Maar wat ook meespeelt is dat Apple nu extra omzet draait door meer accessoires te verkopen. Wie vlak na de introductie van de iPhone wel eens in een Apple Store is geweest, zal zijn opgevallen dat er een tafel is ingericht als ‘winkeltje’ voor kabels, adapters en oordopjes zoals AirPods. Zo kunnen mensen die extra accessoires nodig hebben snel geholpen worden. Terwijl hoesjes uit de voorraadkast moeten worden gehaald kun je je adapter snel afrekenen en meenemen.



Ook kostenbesparingen door kleinere doosjes

Volgens de marktonderzoekers van CCS Insight heeft dat Apple geen windeieren gelegd. Door de extra accessoires weg te laten en het doosje kleiner te maken heeft Apple per verkocht toestel ongeveer 32 euro extra verdienen. Sinds de maatregel in 2020 werd ingevoerd heeft Apple rond de 190 miljoen smartphones verkocht. In totaal levert het Apple dan een extra omzet op van 6 miljard euro. Daarnaast zullen ook accessoiremakers hebben geprofiteerd: als je een extra oplader nodig hebt hoeft die niet van Apple te zijn, maar zou je ook voor een goedkoper merk kunnen kiezen. De start van MagSafe gaf nog een extra impuls, waardoor mensen bijvoorbeeld een MagSafe Charger wilden hebben.

‘Doe dan maar AirPods erbij’

Het was niet de iPhone die als eerste ‘kaal’ geleverd werd, maar de Apple Watch Series 6 uit 2020. Dat jaar was afzonderlijk, vanwege de heersende pandemie en mogelijke productieproblemen werd de Apple Watch wél in september aangekondigd, voor het eerst niet tegelijk met de iPhone. Apple gaf als verklaring dat het niet meer meeleveren van een 5 Watt-stekker beter voor het milieu was. Veel mensen zouden al over een dergelijke stekker beschikken en de hoeveelheid elektro-afval kon op die manier worden verminderd. Toen een paar weken later de iPhone 12-familie werd aangekondigd waren we al aan het verhaal gewend: minder afval, kleinere verpakking, minder uitstoot van schadelijke gassen tijdens transport, enzovoort.

Kritiek van Samsung

Apple kreeg bijval, maar ook kritiek omdat er minder in de doos zat terwijl de prijs gelijk bleef. Dit kon weer enigszins worden goedgepraat door het feit dat de iPhone voortaan voorzien was van 5G en een duurdere chip vereiste. Ook bij de onlangs aangekondigde iPhone SE 2022 met 5G is de prijs omhoog gegaan. Concurrent Samsung was er ook als de kippen bij om te verklaren dat zij wél een adapter meeleverden. Maar een paar maanden later veranderde dat en lagen de Koreaanse smartphones ook zonder oplader in de winkel.