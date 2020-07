Er komt niet alleen een nieuw design voor macOS Big Sur aan, maar ook verscheidene functies die al langer bestonden op iOS. Ze komen ook op de Mac goed van pas! In dit artikel bespreken we deze functies.

macOS Big Sur neemt iOS functies over

Van sommige functies vroegen we ons al jaren af waar ze bleven op de Mac. Dit jaar lijkt Apple dat ook beseft te hebben en dat is goed nieuws voor Mac-gebruikers met een geschikte Mac voor macOS Big Sur. Bekijk ze hieronder!

#1 Meer inzicht in je batterijverbruik

Wat ons betreft is dit één van de belangrijkere nieuwe functies in macOS Big Sur. Het is er een voor MacBook-gebruikers. Al een tijdje kunnen we op de iPhone zien wat de huidige maximumcapaciteit van de batterij is. Ook kun je de recente oplaadgeschiedenis bekijken. Dat kan vanaf macOS Big Sur allebei ook op de Mac.

Net als op iOS krijg je een grafiek te zien met je oplaadactiviteit gecombineerd met de tijd dat de Mac aan stond. Ook zie je nu de maximumcapaciteit in een percentage. Dit heeft alles te maken met de nieuwe Batterijconditie-functie van macOS Catalina 10.15.5. Deze functie zorgt ervoor dat je MacBook-batterij zo lang mogelijk meegaat.

Wat we al een tijdje op de Mac kennen is dat je kunt zien welke apps en systeemfuncties veel stroom verbruiken. Dat zouden we nog wel eens op de iPhone en iPad willen zien, maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.

#2 Bedieningspaneel vervangt deels de menubalk

Het Bedieningspaneel is al sinds iOS 7 aanwezig op de iPhone en iPad. Deze heeft inmiddels meerdere nieuwe designs gekregen en komt dit jaar eindelijk naar de Mac. Vanuit het Bedieningspaneel beheer je verschillende systeemfuncties zoals wifi, Bluetooth, AirPlay, schermhelderheid en meer. Je kunt hier zelfs allerlei knoppen in verwerken die je normaalgesproken alleen in de menubalk zou vinden.

In de Systeemvoorkeuren bepaal je welke knoppen verschijnen in het Bedieningspaneel, maar net als op iOS zitten sommige knoppen vast. In de huidige beta is er ook geen mogelijkheid om het Bedieningspaneel helemaal uit te schakelen. We zijn in ieder geval blij dat dit menu er is, want het geeft in één blik een duidelijk overzicht van verschillende systeemfuncties. Ook kun je nu met minder zorgen je menubalk opfrissen en icoontjes weghalen.

#3 iMessage voor Mac krijgt eindelijk schermeffecten en meer

Dat de Mac dít nog niet had vinden we heel raar. Wanneer je op iOS iemand feliciteert kun je daar bijvoorbeeld confetti bij sturen. De ontvanger krijgt dan op zijn/haar iPhone een schermvullend effect met die confetti, tenzij diegene een Mac gebruikt. Dan zie je slechts “verstuurd met confetti” in je gesprek staan en er kwam geen effect. Nou, gezellig is dat. Vanaf macOS Big Sur is het klaar met die berichtjes en kun je schermvullende effecten sturen en ontvangen.

Je kunt ook minder schermvullende iMessage effecten toevoegen, zoals ‘Luid’ of ‘Vriendelijk’ waar het effect slechts beperkt blijft tot jouw berichtballon. Een andere iMessage-functie van iOS die eindelijk naar de Mac komt is Memoji Stickers. Je kunt ze nu eindelijk ook sturen in plaats van alleen ontvangen.

#4 Apple Kaarten voor Mac krijgt (bijna) alle functies van iOS

Apple Kaarten op de Mac vonden we al een prima app, maar vanaf macOS Big Sur wordt Kaarten verder verbeterd. De app heeft nu nagenoeg alle functies die iOS ook heeft, inclusief de nieuwe Gidsen in Apple Kaarten die je in iOS 14 vindt. Zo vind je nu ook de al langer bestaande ‘Kijk rond in Apple Kaarten‘ functie. Hiermee kun je als een soort Google Street View door de straten rijden en om je heen kijken.

Een andere functie is dat je nu, net als in iOS, een sneller overzicht hebt van je recente zoekopdrachten en opgeslagen plekken. Deze vind je op de Mac nu in de nieuwe linkerkolom. Een plek opslaan kon voorheen niet op de Mac.

De reden dat opeens zoveel iOS-functies naar Kaarten voor Mac komen is niet zo gek. Deze app is namelijk een Catalyst-app, wat wil zeggen dat hij is omgezet van iOS-app naar macOS-app. Alle functies worden dus meegenomen. Uiteraard kun je de Mac niet gebruiken om in de auto te navigeren, maar verder zijn de apps gelijk.

#5 App-icoontjes zijn nu eindelijk gelijk

We hebben hier al wat aandacht aan besteed, maar app-icoontjes in macOS Big Sur lijken nu heel erg op die van iOS. Dit geeft meer consistentie als je beide systemen naast elkaar gebruikt. In onze poll gaven veruit de meeste mensen aan de icoontjes mooi te vinden of zelfs direct te willen hebben.

Eén van de verschillen met voorgaande macOS-versies is dat de kleuren van app-icoontjes nu gelijk zijn aan die in iOS. Neem bijvoorbeeld de Berichten-app, die na jaren nog steeds blauw was terwijl het op de iPhone al 13 jaar groen is. Of het Mail-icoon, wat eindelijk vaarwel zegt tegen de postzegel met de vogel. De Mac-versies van de iconen hebben wel wat meer diepte dan op iOS en steken soms iets uit hun kader.

