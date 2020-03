In iMessage kun je schermvullende effecten meesturen met je berichten, maar dit kan ook automatisch op basis van de tekst die je stuurt. Welke berichten moet je versturen om bepaalde animaties mee te zenden? In dit artikel lees je het.

In de Berichten-app kun je aparte iMessage-apps downloaden die je chatervaring uitbreiden, zodat je bijvoorbeeld stickers kunt versturen. Je kunt je iMessage-gesprek ook opfleuren met grappige schermvullende effecten die je naar je gesprekspartner kunt sturen. Dit gebeurt echter ook automatisch op basis van het bericht dat je stuurt. Zo werken de iMessage automatische effecten.



Automatische effecten in iMessage

Je kunt in iMessage negen verschillende schermvullende effecten sturen: echo, schijnwerper, ballonnen, confetti, hart, lasers, vuurwerk, vallende ster en feestelijk. Enkele van deze effecten worden ook automatisch verstuurd zodra je bepaalde woorden gebruikt, bijvoorbeeld als je iemand feliciteert. Het gaat om de effecten ballonnen, confetti en vuurwerk die automatisch verstuurd en afgespeeld kunnen worden.

Het versturen van een automatisch effect in iMessage doe je met onderstaande woorden:

Ballonnen : Om automatisch ballonnen met je bericht mee te versturen, moet je de tekst “Gelukkige verjaardag” versturen.

: Om automatisch ballonnen met je bericht mee te versturen, moet je de tekst “Gelukkige verjaardag” versturen. Confetti : Zodra je de tekst “Gefeliciteerd” naar iemand stuurt, wordt er automatisch confetti verzonden.

: Zodra je de tekst “Gefeliciteerd” naar iemand stuurt, wordt er automatisch confetti verzonden. Vuurwerk: Deze komt van pas op 31 december, want als je iemand de tekst “Gelukkig nieuwjaar” stuurt, komt er meteen knallend vuurwerk in beeld.

De commando’s voor de automatische effecten staan geheel op zichzelf. Je kunt dus niet “Gefeliciteerd met je nieuwe huis” sturen, want dan wordt het effect niet verstuurd. Wil je dan een iMessage-effect meesturen, dan moet je dit handmatig doen door de verzendknop ingedrukt te houden nadat je een bericht getypt hebt. Je kunt daar zelf een effect uitkiezen.

Bekijk ook iMessage-effecten en reacties: zo gebruik je ze iMessage bevat leuke effecten om met je bericht mee te sturen. Effecten, animaties, simpele reacties: in dit artikel lees je hoe je deze gebruikt.

Behalve deze effecten, kun je in iMessage ook handgeschreven berichten versturen. Dat maakt een bericht net even wat persoonlijker, omdat deze geschreven op het toestel van de ontvanger verschijnt. In onze aparte tip lees je hoe je de handgeschreven berichten in iMessage verstuurt. Wil je meer tips voor iMessage, check dan onze uitgebreide gids met nog veel meer handige trucjes.