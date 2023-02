Apple brengt regelmatig software-updates uit, ook voor oudere versies. Bij die oudere versies draait het eigenlijk altijd om verbeterde beveiliging, waardoor het belangrijk is om ook je oudere devices up-to-date te houden. Maar de macOS Big Sur 11.7.4-update brengt daarnaast nog een extra fix voor een probleem waar de afgelopen maand over geklaagd werd. Door de vorige update waren namelijk de icoontjes voor je Safari-favorieten verdwenen en dat maakt het behoorlijk lastig om deze goed te gebruiken.



macOS Big Sur 11.7.4: fix voor icoontjes van Safari-favorieten

De startpagina van Safari toont onder andere je ingestelde Safari-favorieten. Hierdoor kan je snel je favoriete websites bezoeken. Deze zijn niet alleen te herkennen aan de naam, maar vooral aan het bijbehorende icoontje. Dit wordt ook wel de favicon in Safari genoemd. Maar in de vorige update van macOS Big Sur, versie 11.7.3 van januari, werkten de icoontjes voor je Safari favorieten niet meer. Dat maakte het gebruik van je favorieten een stuk minder prettig voor iedereen die nog een Mac gebruikt die niet verder kan dan macOS Big Sur of wie simpelweg niet over wil stappen naar een nieuwere versie.

Gelukkig heeft Apple dit probleem erkend en er gelijk iets aan gedaan. In macOS Big Sur 11.7.4 is dit probleem met de icoontjes van de Safari-favorieten opgelost. De update komt gezamenlijk met Safari 16.3.1, met buildnummer 16614.4.6.11.7. Deze versie van Safari is alleen beschikbaar in combinatie met macOS Big Sur 11.7.4 en de releasenotes zijn duidelijk.

Safari 16.3.1 fixes an issue that may cause website icons to not load.

OP Apple’s supportforum werd de afgelopen maand door veel gebruikers geklaagd over het probleem. Naast de fix voor dit Safari-probleem, zegt Apple dat macOS Big Sur 11.7.4 ook nog zorgt voor belangrijke beveiligingsfixes, al wordt dit niet door Apple gespecificeerd. Eerder deze week bracht Apple voor alle huidige versies ook updates uit, waarin de beveiliging verbeterd was. Zie daarover meer in onze andere artikelen: