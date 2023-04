Het is nog maar een paar weken geleden dat Apple iOS 15.7.4 en iPadOS 15.7.4 uitgebracht heeft. Het gebeurt niet vaak dat Apple nog nieuwe updates voor iOS 15 toestellen uitbrengt, maar als het zover is weet je één ding: de beveiliging is verbeterd. Apple voegt in dergelijke updates geen nieuwe functies toe, maar zorgt er wel voor dat oudere toestellen nog veilig zijn om te gebruiken. In iOS 15.7.5, macOS Monterey 12.6.5 en macOS Big Sur 11.7.6 is dat ook weer het geval.



iOS 15.7.5 en meer voor oudere toestellen

De updates als iOS 15.7.5 volgen kort na iOS 16.4.1. Daarin loste Apple een aantal bugs op, maar werd ook de beveiliging verbeterd. In de nieuwe updates voor oudere modellen, worden dezelfde beveiligingsproblemen opgelost. Het gaat onder andere om een beveiligingslek in WebKit (de motor van Safari) dat nu gedicht is. Ook met de zogenaamde IOSurfaceAccelerator is een lek gedicht, zo laat Apple weten. Apple is op de hoogte dat beide beveiligingslekken actief misbruikt werden. Het is dus belangrijk om je toestel zo snel mogelijk te updaten.

Het gaat om deze modellen waarvoor iOS 15.7.5/iPadOS 15.7.5 beschikbaar is:

De releasenotes zijn als volgt:

Deze update bevat belangrijke beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 15.7.5 downloaden

Om iOS 15.7.5 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

macOS Monterey 12.6.5 en macOS 11.7.6

Voor de Mac heeft Apple twee macOS-updates uitgebracht, namelijk macOS Monterey 12.6.5 en macOS Big Sur 11.7.6. Deze update zijn beschikbaar voor iedereen die nog op de oudere versies is blijven steken, omdat de Mac niet geschikt is voor de huidige macOS-versie. In deze twee Mac-updates is alleen het lek met de IOSurfaceAccelerator gedicht. Ook hier geldt dat Apple op de hoogte is dat dit lek actief misbruikt werd, dus hou je Mac up-to-date en werk hem zo snel mogelijk bij.

Je downloadt macOS-updates via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.