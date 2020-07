Wanneer je de nieuwe icoontjes ziet en een iPhone of iPad gewend bent zie je meteen gelijkenissen. Om te beginnen zijn ze vierkant met afgeronde hoeken, terwijl ze eerder onregelmatige vormen hadden. Ook zijn kleuren gelijkgetrokken, maar wel met meer schaduw. Niet iedereen is fan, maar iedereen zal eraan moeten wennen, want Apple lijkt niet van plan het nog te gaan veranderen.



Om de icoontjes toch nog een Mac–touch te geven zijn ze niet helemaal hetzelfde als in iOS en iPadOS. De Mac krijgt bijvoorbeeld meer contrasterende afbeeldingen met wat meer detail. Dat komt goed naar voren als je je Dock groot hebt ingesteld. Zo staat op het nieuwe Mail-icoon het nieuwe adres van Apple’s hoofdkantoor. Ook steken bepaalde elementen buiten het vierkantje om toch iets van de typische Mac-icoontjes mee te nemen.

In sommige gevallen worden qua kleuren icoontjes gelijkgetrokken met iOS. In macOS Catalina vind je nog een blauw-wit icoon voor de Berichten-app, terwijl dit altijd al groen-wit was op de iPhone. Dat stamt nog uit de tijd van Apple iChat, toen de iPhone nog niet eens bestond. Vanaf macOS Big Sur is dit icoon nagenoeg hetzelfde als op je iPhone.



Beeld: Cult of Mac

Alle verschillen bekijken? Daarvoor heeft Cult of Mac een mooi overzicht gemaakt met 1-op-1 vergelijkingen tussen de oude en nieuwe iconen.

Of het nu mooi is of niet: anders is het wel. En dat is te merken aan de reacties. De één vindt de nieuwe set aan iconen een verademing en hoognodig voor de Mac, terwijl de ander vindt dat “Apple zijn eigen designtaal kopieert” op een slechte manier.

Dat laatste komt van Quinn Nelson, op YouTube bekend als SnazzyLabs. Op Twitter is hij niet bepaald te spreken over de nieuwe icoontjes. Hij trekt de – grappige – vergelijking met Xiaomi, een bedrijf dat niet schuwt om Apple’s design na te apen: “Het is alsof Xiaomi een MiMac heeft gemaakt.”

How I describe the new Big Sur icons in my new vid:

“It looks like Apple knocked off their own design language.”

“It’s as if Xiaomi made a MiMac.”

“It looks like a $0.99 Android icon pack made by a 15-year-old.”

“It’s like they paid someone on dribbble $30.”

— Quinn Nelson (@SnazzyQ) June 23, 2020