Apple Intelligence is nu ook op de Mac te proberen, want Apple heeft macOS Sequoia 15.1 officieel uitgebracht. Zelfs vanuit de EU kun je het op de Mac gebruiken, mits je aan de voorwaarden voldoet.

Terwijl het op de iPhone en iPad behoorlijk ingewikkeld is om Apple Intelligence vanuit de EU werkend te krijgen, geldt dat niet voor de Mac. Apple staat op de Mac Apple Intelligence toe, zolang je Mac maar op Engels staat en je Siri-stem ook op Engels is ingesteld (Amerikaans-Engels om precies te zijn). Verder moet je natuurlijk een geschikte Mac hebben en moet je de macOS Sequoia 15.1 installeren, de update die nu voor iedereen klaar staat. De uitrol van Apple Intelligence naar de EU zal in april 2025 verder worden voortgezet, als de AI-functies ook op iPhone en iPad beschikbaar komen. In de zojuist verschenen iOS 18.1 en iPadOS 18.1 kun je ze vanuit de EU officieel nog niet gebruiken.

macOS Sequoia 15.1 beschikbaar

macOS Sequoia 15.1 biedt, net als iOS 18.1 en iPadOS 18.1, het startschot voor Apple Intelligence. Diverse functies zoals Writing Tools, samenvattingen van meldingen, Smart Replies, samenvattingen van webpagina’s in Safari en meer. Maar terwijl Apple de AI-functies in de EU blokkeert op de iPhone en iPad, geldt dat niet voor de Mac. Om het op de Mac te kunnen gebruiken, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Je hebt een Mac met Apple Silicon nodig

Je moet de macOS Sequoia 15.1 update of nieuwer hebben geïnstalleerd

Je Mac moet op Amerikaans-Engels staan ingesteld

Siri moet ook op Amerikaans Engels staan ingesteld.

Dat kan wat onhandig zijn in sommige situaties, maar als je benieuwd bent naar de nieuwe AI-functies is het het proberen waard. Wij gingen eerder al hands-on met Apple Intelligence.

macOS Sequoia 15.1 bevat voor zover bekend geen andere nieuwe functies. Mocht er uit de releasenotes toch nog wat nieuws blijken, dan werken we dit artikel bij.

macOS Sequoia 15.1 downloaden

Je downloadt macOS Sequoia 15.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

