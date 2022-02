Heb je een nieuwe Mac met Apple Silicon in huis en stap je over van een Intel Mac? Dan is er een aantal zaken waar je rekening mee zou moeten houden. In deze gids nemen we het met je door.

Overstappen naar Apple Silicon

Sinds 2020 maakt Apple eigen processoren voor de Mac, onder de noemer ‘Apple Silicon‘. De eerste chip heet M1 en zal waarschijnlijk worden opgevolgd door de M2, M3, enzovoort. De technische architectuur en instructieset van deze chips verschilt van de Intel-processoren die Apple sinds 2006 gebruikte. Daarom veranderen bepaalde zaken wanneer je overstapt van Intel naar Apple Silicon. Veel heeft te maken met apps.

Betere prestaties bij overstappen naar Apple Silicon

Vrijwel de meeste mensen zullen bij het overstappen naar Apple Silicon merken dat deze processor zeer goede prestaties levert. De chip is veel efficiënter dan een Intel-chip omdat Apple hem zelf heeft ontworpen en precies kan afstemmen op het besturingssysteem macOS. Dat is ook de reden waarom de iPhone doorgaans beter presteert dan zijn concurrenten. Een bijkomend voordeel is de langere batterijduur van MacBooks met Apple Silicon.

Apple claimde bij de MacBook Pro met Intel steevast een batterijduur van 10 uur te kunnen leveren. Die belofte werd doorgaans wel waargemaakt. Bij de MacBook Pro met M1-chip belooft Apple tot wel 20 uur – wederom een waargemaakte belofte. Dat is niet alleen gunstig voor als je wel eens je oplader vergeet mee te nemen, maar ook voor de algehele levensduur van je Mac. De batterij slijt langzamer en gaat dus langer mee.

Naast een betere batterijduur, is het prettig om te weten dat apps sneller opstarten en bestanden sneller worden verplaatst. Ook hierdoor zul je minder snel toe zijn aan een nieuwe Mac en dat is goed voor je portemonnee. Bekijk meer over Apple Silicon op onze uitlegpagina.

Zijn je Mac apps compatibel met Apple Silicon?

Omdat de technische structuur van Apple Silicon nogal verschilt van Intel, moeten apps worden aangepast door ontwikkelaars. Veel populaire apps zijn inmiddels aangepast voor de M1-chip, maar nog lang niet alle apps bieden volledige ondersteuning. In ons artikel vind je een overzicht met bekende apps met Apple Silicon ondersteuning. Je kunt ook de website Is Apple Silicon ready? gebruiken om apps op te zoeken.

Het is belangrijk om te weten dat de hoop niet verloren is als één van jouw apps nog geen volledige ondersteuning bieden voor de M1-chip. Het is logisch dat niet iedere ontwikkelaar hier al tijd en geld in heeft gestoken, ook al zegt Apple dat het aanpassen eenvoudig is. Apple zag die bui al hangen en heeft daarom een manier bedacht om veel oudere apps toch te laten werken. Dat wordt ‘Rosetta 2‘ genoemd. We leggen hieronder uit wat het is.

Rosetta: gebruik Intel-apps met Apple Silicon

Met Rosetta 2 kunnen oudere apps worden geopend in een Apple Silicon-omgeving. Open je een dergelijke app, dan bootst jouw Mac een Intel-Mac na in dat venster. Het kan zijn dat hierdoor niet alle functies goed of optimaal werken, maar grote problemen zijn bij ons niet bekend. Rosetta 2 is een goede tussenoplossing zolang nog niet iedereen kan of wil overstappen naar Apple Silicon.

Rosetta 2 is een tijdelijke oplossing totdat alle ontwikkelaars echt genoeg tijd hebben gekregen om hun apps om te zetten. De komende jaren zal de software nog beschikbaar zijn. Pas wanneer de allerlaatste Mac met Intel is verkocht, verwachten we dat Apple bekendmaakt wat er met Rosetta 2 gebeurt. Bekijk vooral onze uitleg over Rosetta 2 voor alle details.

Je kunt iPhone en iPad apps installeren op je Mac

Een voordeel van overstappen naar de M1-chip en Apple Silicon in het algemeen is dat de chip erg lijkt op die van de iPhone en iPad. Dat heeft als gevolg dat je nu ook iPhone en iPad apps kunt installeren op je Mac. Je doet dit via de Mac App Store door te zoeken naar apps. Ontwikkelaars kunnen zelf kiezen of hun app hier zichtbaar is. ING verbergt haar ING Bankieren app bijvoorbeeld voor Apple Silicon.

iOS apps op Apple Silicon draaien gaat prima, maar je merkt het vaak wel als een app er eigenlijk niet voor is gemaakt. Zo zijn er soms minder klik-knoppen zichtbaar omdat de app is ontworpen voor touchscreens en niet voor muizen en trackpads. Overigens zal je Mac de voorkeur geven aan iPad-versies van een app als deze beschikbaar is. Deze zijn beter voor grotere schermen. Bekijk in onze tip hoe je iPhone en iPad apps op Apple Silicon Macs installeert.

Gebruik je Windows op een Mac? Let dan op

Sommige mensen hebben naast macOS ook Windows nodig en gebruiken hiervoor één Mac. Op een Intel-Mac gaat dit prima, aangezien Windows ook draait op Intel. Voor Apple Silicon en de M1-chip is het echter een ander geval aangezien Windows niet gemaakt is voor Apple’s processor. Waar je voorheen Boot Camp gebruikte om Windows te installeren naast macOS, ben je vooralsnog aangewezen op een zogeheten emulator. Bij het overstappen naar Apple Silicon zou je hier dus op moeten letten.

Momenteel is de Parallels Desktop 17 emulator je beste optie. Gebruik je dit, dan wordt Windows in een apart venster gedraaid op macOS. De twee systemen draaien dan naast elkaar. Dat is minder goed voor de algehele prestaties, maar wel handig als je snel wil kunnen wisselen. Bekijk in ons artikel meer over deze software.

Heb je nog hulp nodig met het overstappen naar je nieuwe Mac, bijvoorbeeld bij het overzetten van je gegevens en voorkeuren? Bekijk dan hoe je je kunt voorbereiden op overstappen naar een andere Mac.

