macOS Sequoia 15.1.1 is nu beschikbaar voor iedereen met een geschikte Mac. Er zitten voor beveiligingsupdates in, zodat je Mac weer een stukje veiliger is.

macOS 15.1.1 is uitgebracht met een aantal belangrijke beveiligingsupdates voor Mac-gebruikers. Nieuwe functies verwachten we niet in deze tussentijdse update, die drie weken na het verschijnen van macOS 15.1 wordt uitgebracht. Blijkbaar heeft Apple in de tussentijd nog enkele beveiligingslekken ontdekt, die niet konden wachten. Er loopt ondertussen een beta van macOS 15.2, maar de officiële release verwachten we pas in de loop van december.

Apple heeft ook iOS 18.1.1 en iPadOS 18.1.1 uitgebracht, waar je in een apart artikel meer over kunt lezen. Waarschijnlijk komen de opgeloste beveiligingslekken grotendeels overeen.

macOS Sequoia 15.1.1 beschikbaar

Deze update is niet als beta verschenen, maar verschijnt in één keer als officiële release voor iedereen met een geschikte Mac. De afgelopen weken sinds de release van macOS Sequoia 15.1 zijn er geen grote problemen opgedoken en de releasenotes zijn dan ook redelijk beperkt. Wat er precies aan kwetsbaarheden is ontdekt wordt vaak een paar uur na de release bekendgemaakt.

Dit staat er in de releasenotes:

Deze update bevat belangrijke beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.

macOS Sequoia 15.1.1 downloaden

Je downloadt macOS Sequoia 15.1.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

