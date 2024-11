Je kan straks op ieder moment de buitentemperatuur op de Mac checken dankzij de komst van de Weer-app in de Mac-menubalk. Deze nieuwe functie wordt toegevoegd in macOS Sequoia 15.2.

Sinds macOS Ventura heeft de Mac ook zijn eigen Weer-app, die heel erg lijkt op de tegelijkertijd nieuwe iPad-versie van de populaire app. Op de Mac ondersteunt de Weer-app ook widgets, zodat je snel en gemakkelijk vanaf het bureaublad het weer kan checken. Maar er komt nog een andere optie bij, rechtstreeks in de menubalk. In macOS Sequoia 15.2, die in december verwacht wordt, voegt Apple de Weer-app toe aan de menubalk.

Weer-app in Mac-menubalk

Om de nieuwe optie te vinden, moet je in de instellingen van je Mac duiken. Via Systeeminstellingen > Bedieningspaneel vind je onderaan een optie om de Weer-app te tonen in de menubalk. Zet je dit aan, dan verschijnt er meteen een knop met de huidige buitentemperatuur en het huidige weerbeeld (zonnetje, wolk, etcetera). Je hebt dan niet alleen een snelle blik op het huidige weer, maar je kan ook zo gemakkelijk een uursvoorspelling bekijken. Zodra je erop klikt, opent een soort mini-widget waarin je het weer voor de komende vijf uur kan zien. Ook zie je het huidige weer voor de andere opgeslagen locaties.

Weer in menubalk op de Mac (via 9to5Mac)

Onderaan de mini-widget vind je ook nog een knop om meteen de Weer-app zelf te kunnen openen. De widget heeft niet hetzelfde kleurrijke design als de Weer-app zelf, want het heeft gewoon de lichte of donkergrijze kleur zoals alle andere onderdelen van de menubalk (afhankelijk van de donkere modus).

Gebruikers hebben al jaren de wens dat Apple een soortgelijke optie toevoegt aan het CarPlay-scherm, zodat je vanuit de zijbalk kan zien wat het weer is (bijvoorbeeld of het vriest). Daar is op dit moment echter nog geen sprake van.

De nieuwe functie komt dus beschikbaar met macOS Sequoia 15.2, die in december voor iedereen verwacht wordt. De update voegt ook nieuwe mogelijkheden voor Apple Intelligence toe, zoals de Image Playground-app en Image Wand, integratie met ChatGPT voor Siri en Genmoji. De Apple Intelligence-functies zijn op de Mac ook in de EU te gebruiken, zolang je Siri en je systeem maar op Engels hebt staan.