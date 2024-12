macOS Sequoia 15.2 nu te downloaden: dit is er nieuw

macOS Sequoia 15.2 is beschikbaar én bevat meerdere nieuwe functies. Lees hier alles wat je moet weten over deze nieuwe update voor de Mac.

Als je graag Apple Intelligence wil gebruiken, dan is de Mac daarvoor de handigste manier. Het aanpassen van de taal van je Mac en Siri is voldoende, waarna je alle nieuwe functies kan proberen. En met macOS Sequoia 15.2 zijn dat er nu nog meer. De nieuwe update voegt bijvoorbeeld Image Playground toe, maar ook Genmoji, ChatGPT-support en nog een aantal andere handige functies die niets te maken hebben met Apple Intelligence.

macOS Sequoia 15.2 beschikbaar

Het gebeurt niet vaak, maar macOS Sequoia 15.2 biedt best wat handige nieuwe functies op de Mac. We noemden al de reeks nieuwe Apple Intelligence-functies zoals de Image Playground, waarmee je met een tekstcommando een afbeelding kan genereren. Hou er wel rekening mee dat het nodig is om je Mac op Engels te zetten om deze nieuwe en de bestaande Apple Intelligence-functies te kunnen gebruiken.

Maar macOS Sequoia biedt dus meer. Er is een nieuwe Weer-widget voor in de menubalk, zodat je vanuit daar altijd kan zien hoe het weer is op je huidige locatie. Daarnaast is er een nieuwe optie voor schermdeling via AirPlay, waarbij je kan aangeven dat je alleen een venster of app wil tonen. Daarnaast kun je in combinatie met de Vision Pro je Mac-scherm ultrawijd maken.

Lees ook onze round-up van alle macOS Sequoia 15.2 functies.

Releasenotes macOS Sequoia 15.2

Dit zijn de officiële releasenotes van macOS Sequoia 15.2:

macOS Sequoia 15.2 downloaden

Je downloadt macOS Sequoia 15.2 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

