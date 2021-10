Hands-on video’s en ervaringen met de MacBook Pro 2021

De eerste hands-on ervaringen met de MacBook Pro 2021 zijn nu online te vinden, zowel in geschreven artikelen als in video’s. Die laatste zijn momenteel ook erg interessant, omdat je de laptop daadwerkelijk in gebruik kunt zien en omdat nog maar weinig mensen buiten Apple het product in handen hebben gehad. Er zijn meerdere unboxing video’s waarmee je een indruk krijgt van de verpakking en het in gebruik nemen.



Hands-on bij TechCrunch

TechCrunch heeft de 14-inch MacBook Pro bekeken en de hele redactie bleek enthousiast over één specifieke functie: MagSafe. Gezien de prijs is het niet de laptop voor iedereen. Voor de meeste consumenten is de MacBook Air voldoende, maar als je vaak tegen de grenzen van de rekenkracht aan loopt is deze nieuwe MacBook Pro een mooie combinatie van de beste features.

Verder lezen: TechCrunch

Review door The Verge

De MacBook Pro geeft de mensen wat ze willen, is de titel van The Verge’s review. Nieuwe chips, vertrouwde poorten en echte volumeknoppen: dit is wat je wil. Het is dan ook makkelijk om enthousiast te worden over de nieuwe MacBooks, schrijft Nilay Patel. Hij testte drie modellen van deze nieuwe MacBook en kreeg minder dan een week om zijn oordeel te vellen. De eerste resultaten zijn veelbelovend, maar The Verge wil er nog meer tijd in steken om een eindoordeel te geven. Voorlopig staan de seinen echter op groen.

Verder lezen: The Verge

CNET gaat hands-on

Het beste van het oude en nieuwe, vindt CNET. Deze professionele MacBook brengt de oude poorten terug, maar bevat tegelijk de nieuwste chip. Deze laptop is bedoeld voor een heel specifieke doelgroep van videobewerkers, 3D-designers en andere creatieve professionals die een krachtige machine nodig hebben. De reviewer is dat zelf echter niet, maar hij doet wel eens dergelijke klussen als prosumer. Voor hem waren de M1 Macs van vorig jaar al krachtig genoeg. Ben je een veelbelovend schrijver in een koffietentje aan een boek schrijft, dan betaal je wel een behoorlijke toeslag voor een laptop met een beter scherm, een webcam en meer poorten. Alsof je met een sportwagen door de voetgangerszone rijdt. Maar voor professionele gebruikers is dit een prima keuze. Ook bij CNET volgt er nog een uitgebreidere review.

Lees de volledige hands-on van CNET

Eerste indruk van Engadget

Engadget ziet als pluspunten het fantastische scherm en toetsenbord, de snelle M1 Pro en M1 Max en het feit dat de meeste poorten die je nodig hebt erin zitten. De batterijduur is ook prima en de speakers klinken goed. De terugkeer van de sd-kaartlezer wordt met gejuich begroet. Maar de reviewer is minder blij met de hoge prijs en het feit dat je je werkgeheugen en opslag niet kunt uitbreiden. En die notch… daar zouden sommige mensen zich wel eens aan kunnen gaan ergeren.

Lees de volledige hands-on van Engadget

Video’s van iJustine, René Ritchie, Tech Guide en meer