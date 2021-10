macOS Monterey downloaden: deel hier je ervaringen

Apple heeft de hele zomer en een groot deel van de herfst besteed aan het testen van macOS Monterey. Het moet dan wel goed zijn, toch? Helaas gaat Monterey vanavond van start in een uitgeklede versie: enkele interessante functies ontbreken nog en zullen pas later worden uitgerold. Het goede nieuws is dat macOS Monterey installeren nu dan toch eindelijk mogelijk is voor iedereen met een geschikte Mac. Omstreeks 19:00 staat de update voor je klaar. Praat hier mee en deel je ervaringen met andere iCulture-lezers!

Zie je de update nog niet? Het heeft geen zin om te melden dat je de update nog niet ziet. Apple zal omstreeks 19:00 uur de update vrijgeven, maar het gebeurt regelmatig dat het een paar minuten later is. Dat is geen reden tot paniek; Apple is jou niet vergeten, maar de uitrol naar miljoenen devices is nu eenmaal een gigantische operatie. Het is vaak beter om even te wachten.



macOS Monterey is een relatief kleine update voor de Mac, nadat Apple vorig jaar in Big Sur uitpakte met een rigoureus redesign (dat overigens goed werd ontvangen). Dit jaar heeft alleen Safari een ander uiterlijk gekregen, dat grotendeels alweer is teruggedraaid. Verder vind je vooral verbeteringen op het gebied van communicatie en op afstand werken, bijvoorbeeld in FaceTime en iMessage.

Bijna alle bezitters van een recente Mac kunnen updaten, waarbij Apple tot wel acht jaar terug gaat. Maar tegelijk zijn bepaalde nieuwe functies alleen te gebruiken door mensen die een M1 Mac hebben. Dit is een van de minpunten die we benoemen in onze macOS Monterey-review.

Dit is de beste plek om je ervaringen te delen: vertel anderen of het downloaden en installeren is gelukt en of je tegen problemen aan bent gelopen. Of misschien ben je wat voorzichtiger en wil je liever kijken wat anderen te zeggen hebben om te bepalen of jij het aandurft om ook de sprong te wagen.

Bekijk ook:

