Het aantal boetes voor telefoongebruik in het verkeer groeit. In 2022 werden er 40.000 meer boetes uitgedeeld dan in 2021. Zo kun je een boete voorkomen!

De politie heeft in 2022 bijna 180.000 verkeersdeelnemers op de bon geslingerd omdat ze een telefoon in hun hand hielden. Dit is 40.000 meer dan een jaar eerder. Het gaat daarbij om automobilisten en fietsers, maar ook onder bromfietsers nam het aantal boetes toe. De politie spreekt van “een flinke stijging” en vermoedt dat het werkelijke aantal boetes waarschijnlijk nog veel hoger ligt, omdat boetes van opsporingsambtenaren (boa’s) niet zijn meegeteld.



Voertuig Boetes 2022 Boetes 2021 Boete Motorvoertuigen op meer dan twee wielen 115.575 85.329 €380,- Motorvoertuigen op twee wielen 815 716 €380,- Bromfietsen en snorfietsen 9.271 7.365 €260,- Fietsen en gehandicaptenvoertuigen (met/zonder motor) 53.207 46.313 €150,- Overig 427 29 €380,-

De bestuurders kregen een boete omdat ze zaten te bellen met een smartphone aan het oor, of de smartphone in de hand hadden om bijvoorbeeld te chatten. Dat het aantal overtredingen stijgt heeft deels ook te maken met betere apparatuur van de politie. Sinds de invoering van de zogenaamde monocam (een hoog geplaatste camera) in juli 2021 kan de politie beter zien of iemand een smartphone in de hand heeft.



Smartphonegebruik in de auto is al langer verboden, tenzij het handsfree wordt gedaan. Sinds de zomer van 2019 is daar een verbod op mobiele telefoons op de fiets bijgekomen. Het verbod geldt alleen als je in beweging bent op de fiets en dus niet als je voor het verkeerslicht staat te wachten. Wie betrapt wordt riskeert een boete van 150 euro. De boete voor automobilisten ligt fors hoger: 380 euro.

Zo voorkom je een boete op de fiets

Wil je liever je geld in eigen zak houden, dan hoef je maar een paar aanpassingen te doen om te zorgen dat je veilig op de fiets rijdt zonder smartphone in de hand:

Installeer een fietshouder voor de iPhone.

Kijk eens bij maaltijd- en flitsbezorgers hoe ze hun smartphone vastmaken met een armband of polsband. Dat kan jij ook!

Gebruik oordopjes die je oren niet volledig afsluiten, zodat je het verkeer nog hoort.

Zet muziek op voordat je wegrijdt en gebruik de knoppen op de oordopjes om de muziek te regelen.

Zet je iPhone op Niet Storen, zodat je niet wordt afgeleid.



Bellen in de auto mag nog steeds… maar alleen als je geparkeerd staat of niet achter het stuur zit.

Automobilisten kunnen het volgende doen om een boete te voorkomen:

Installeer een goede autohouder voor de iPhone.

Schakel Niet storen tijdens autorijden in als je gaat rijden.

Gebruik Apple CarPlay, omdat dit functies bevat die voor gebruik tijdens het autorijden zijn aangepast.

Vraag de passagier(s) om informatie over tankstations en parkeerplaatsen op te zoeken, in plaats van het zelf te doen. Of zet de auto aan de kant.