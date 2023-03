Volgens bronnen werkt Apple aan een update van de huidige 13-inch MacBook Pro met Touch Bar. De grootste verbetering in dit model is waarschijnlijk de M3-chip.

Vorig jaar in de zomer kondigde Apple de M2-chip aan, samen met de MacBook Air en een nieuwe 13-inch MacBook Pro. Waar de MacBook Air volledig vernieuwd werd met een groter scherm, nieuw design en meer, bleef het bij het instapmodel van de MacBook Pro beperkt tot een nieuwe chip. Gaan we dit jaar voor dit model hetzelfde zien? Daar lijkt het volgens 9to5Mac wel op. Zij hebben van onafhankelijke bronnen vernomen dat Apple werkt aan een nieuwe 13-inch MacBook Pro.



‘Nieuwe 13-inch MacBook Pro krijgt M3-chip’

De nieuwe MacBook Pro met 13-inch display zou codenaam J504 hebben en dus voorzien zijn van de nieuwste M3-chip. Volgens 9to5Mac krijgt deze chip wederom een 8-core CPU, net als in de M1 en M2-chip. De verbeteringen in de chip zouden dus waarschijnlijk weer vooral in de GPU zitten. Of er in deze nieuwe 13-inch MacBook Pro nog meer verbeteringen zitten, is nog maar de vraag. In de M2-versie werd ten opzichte van de M1-versie ook nauwelijks iets verbeterd naast de bijgewerkte chip. Alleen de koptelefoonaansluiting kreeg iets betere specs. Het design, scherm, batterijduur en alle andere functies bleven ongewijzigd.

Er was vorig jaar al veel kritiek op het M2-model, omdat het in veel opzichten een onverstandige keuze was. De goedkopere M2 MacBook Air had op veel vlakken betere eigenschappen, hoewel de MacBook Pro dankzij de actieve koeling iets beter presteert. Maar het oude design en beperkingen zoals de 720p-camera leverde veel negatieve reacties op. Of Apple naar deze kritieken luistert, is nog maar de vraag. Volgens 9to5Mac overwoog Apple vorig jaar om de Pro-naam van dit model te verwijderen, waardoor hij dus simpelweg MacBook zou gaan heten. Maar dat is er dus niet van gekomen en lijkt nu ook nog onwaarschijnlijk.

Als Apple inderdaad een nieuwe versie uit gaat brengen, zijn er nog wel wat andere zaken die geüpdatet kunnen worden zonder ingrijpende veranderingen door te hoeven voeren. Apple kan dit model bijvoorbeeld voorzien van wifi 6E en Bluetooth 5.3, zoals in de recente nieuwe Macs gedaan is. Ook een langere batterijduur dankzij meer energiezuinige eigenschappen van de M3-chip, is niet ondenkbaar.

‘Nieuwe 13- en 15-inch MacBook Air ook met M3’

Het nieuwe model zou tegelijkertijd aangekondigd kunnen worden met de nieuwe generatie MacBook Air. Volgens dezelfde bronnen gaat Apple de M3-chip in zowel een vernieuwde 13-inch als in een compleet nieuwe 15-inch MacBook Air stoppen. Eerder gingen er nog geruchten dat Apple in april alleen een 15-inch MacBook Air uit zou brengen, mogelijk nog gewoon met een M2-chip. Er zijn ook nog steeds tegenstrijdige berichten over wanneer Apple welke MacBooks met welke chip uit gaat brengen. De nieuwe M3-chip werd eigenlijk pas rond het einde van het jaar verwacht.