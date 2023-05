Na Apple Silicon krijgen we ook Microsoft Silicon. De softwaremaker gaat aan te slag met het bouwen van eigen ARM-chips. Zelfs de naam is hetzelfde.

Microsoft Silicon

Apple heeft behoorlijke performancewinst gemaakt door Apple Silicon in eigen huis te ontwikkelen. De chips zijn snel, energiezuinig en verslaan met gemak de vroegere Intel-chips. Dat is niet onopgemerkt gebleven in Redmond, de thuishaven van Microsoft. Het bedrijf is van plan om ook eigen ARM-chips te ontwikkelen. Dat blijkt uit een lijst van vacatures voor het Microsoft Silicon Team. De aanstaande versie Windows 12 zal helemaal geoptimaliseerd zijn voor deze nieuwe ARM-chip.



De keuze van Microsoft voor ARM-chips is des te opmerkelijker omdat de ARM-versie van Windows nog niet eens zo lang bestaat en in reviews een “ onafgewerkte ervaring ” opleverde. Voorheen concentreerde Microsoft zich op x86- en x64-processoren en leek niet van plan om Windows op ARM-processoren toe te staan. Later kwam die ondersteuning er in ieder geval voor Apple Silicon , in de vorm van het al langer bestaande Parallels Desktop

Nu Apple succes heeft met eigen ARM-chips lijkt Microsoft de instructieset ook zelf versneld te willen invoeren. Uit vacatures voor diverse engineers en chiparchitecten blijkt dat de plannen serieus zijn. De nieuwe medewerkers gaan werken in het ‘Microsoft Silicon Team’. Windows 12 komt in 2024 en zal grotendeels geoptimaliseerd zijn voor ARM. Windows 12 is volgens geruchten ook modulair en aanpasbaar voor apparaten die verschillen in formaat en vorm.