ING-app met nieuwe widgets voor iOS 14

ING heeft al een aantal jaren een saldo-widget, waarmee je kan zien hoeveel geld er op je rekeningen staat. Maar sinds iOS 14 hebben widgets een veel prominentere rol. Je kan een widget namelijk op je beginscherm zetten. Met de nieuwe ING-widget bekijk je het saldo direct vanaf je beginscherm.



De widgets zijn toegevoegd in versie 2020.20.0. Om de widget in te stellen, hou je een appicoontje of widget op het beginscherm ingedrukt en kies je voor Wijzig beginscherm. Tik vervolgens op het plusje bovenaan je scherm om widgets in te stellen. Gebruik de zoekfunctie om naar de widgets van ING te zoeken.

ING biedt de widgets in drie formaten: klein (saldo van één rekening), middel (saldo van twee rekeningen) en groot (saldo van drie rekeningen). Bij die laatste versie vind je in de widget ook knoppen om direct naar drie onderdelen in de ING-app te gaan. Je kan dan meteen overschrijven, een betaalverzoek maken of naar Kijk vooruit gaan.

Om het saldo te kunnen zien, is het ook van belang dat je in de instellingen van de ING-app bij Saldo voor login de widgets inschakelt. In een widget zie je ook altijd wanneer het saldo voor het laatst bijgewerkt is en met een tik ga je naar de desbetreffende rekening. Het is niet mogelijk om voor elke aparte rekening bijvoorbeeld een vierkante widget in te stellen. De widget in de oude stijl is met de introductie van de nieuwe komen te vervallen.

Verder kun je vanaf deze versie ook je betaallimiet van je pinpas instellen. Dit limiet geldt niet voor betalen met Apple Pay, want daarbij hanteert ING maximaal €2.500 per dag. Bij de instellingen van je pas vind je nu een nieuwe limiet-optie, waarbij je doorgestuurd wordt naar de juiste plek op de ING-website.