We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Gutsy

Op Apple TV+ is weer een nieuwe serie in de categorie ‘feel good-tv’ te zien. Hierin gaan Hillary Clinton en haar dochter Chelsea Clinton op pad om invloedrijke en dappere vrouwen te ontmoeten. De serie is gebaseerd op het boek dat ze eerder hebben uitgebracht. In acht afleveringen krijgen we bijzondere vrouwen te zien, zowel bekende als onbekende. De eerste aflevering gaat over vrouwen in comedy en omvat interviews met Wanda Sykes en Amy Schumer. In aflevering 2 ontmoet Hillary moeders die hun kind aan geweld en misdaad zijn kwijtgeraakt. Er is onder andere een interview te zien met rapper Megan Thee Stallion.

Kim Kardashian is te zien in aflevering 3, waar ze haar juridische activiteiten bespreekt en in aflevering 4 gaat het over liefde en relaties, in gesprekken met Gloria Steinem, Abby Wambach en Glennon Doyle. In de afleveringen 5 t/m 8 gaat het over het milieu, brandweervrouwen in New York City, drag queens en moeder-dochterrelaties. Daarbij zien we onder andere Goldie Hawn en Kate Hudson.

Bekijken: Gutsy

Thor: Love and Thunder

Te zien bij: Disney+

In “Thor: Love and Thunder” van Marvel Studios vinden we de God van de Donder (Chris Hemsworth) terug op een reis die hij nog nooit heeft meegemaakt: een zoektocht naar innerlijke vrede. Maar het pensioen van Thor wordt abrupt onderbroken door een galactische moordenaar die bekend staat als Gorr de Godenslachter, die de uitroeiing van de goden nastreeft. Om de dreiging het hoofd te bieden roept Thor de hulp in van koning Valkyrie, Korg en zijn ex-vriendin Jane Foster, die – tot Thors verbazing – op onverklaarbare wijze zijn magische hamer, Mjolnir, hanteert als de Machtige Thor. Samen beginnen ze aan een aangrijpend kosmisch avontuur om het mysterie rondom de wraak van de Godenslachter te ontrafelen. Ze proberen hem te stoppen voordat het te laat is. “Thor: Love and Thunder” is geregisseerd door Taika Waititi en geproduceerd door Kevin Feige en Brad Winderbaum.

Mike

Te zien bij: Disney+

Mike vertelt het dynamische en controversiële verhaal van Mike Tyson. De serie verkent de tumultueuze ups en downs van Tyson’s bokscarrière en persoonlijke leven – van een geliefde mondiale atleet tot een paria en weer terug. De serie richt de lens op Mike Tyson en onderzoekt klasse, ras, roem en de kracht van media, vrouwenhaat, de welvaartskloof, de belofte van de American Dream en uiteindelijk de rol van het publiek bij het vormgeven van Mike’s verhaal.

Sous Emprise

Te zien bij: Netflix

Een uitzonderlijk getalenteerde jonge vrouw vindt diepe, maar verwoestende liefde bij haar recordhoudende freedive-instructeur in dit romantische drama met prachtige beelden.

Entrapped

Te zien bij: Netflix

In dit vervolg op ‘Trapped’ duiken Andri en Hinrika in de moord op een sektelid na een conflict over het land van een motorbende en de verdwijning van een vrouw in 2013.

Chef’s Table: Pizza

Te zien bij: Netflix

Ontdek de beste pizza’s wereldwijd bereid door hardwerkende, gerenommeerde chef-koks die elke pizza met passie en creativiteit bakken.

Rick and Morty

Te zien bij: HBO Max

Rick is een psychisch onstabiele maar talentvolle wetenschapper die recent de banden met zijn familie heeft aangehaald. Hij spendeert het meeste van zijn tijd met zijn kleinzoon Morty.

Flight/Risk

Te zien bij: Amazon Prime Video

Flight / Risk volgt gewone mensen die zich in het centrum van een wereldwijde tragedie bevinden wanneer twee Boeing 737 MAX-vliegtuigen in 2018 en 2019 slechts vijf maanden na elkaar neerstorten. Deze indrukwekkende documentaire wordt verteld vanuit het perspectief van getroffen familieleden, hun juridische teams, klokkenluiders, en Pulitzer-winnende Seattle Times-journalist Dominic Gates.

Licorice Pizza

Te zien bij: Amazon Prime Video

Het verhaal van Alana Kane en Gary Valentine die opgroeien, rondrennen en zich door hun eerste liefde heen navigeren in de San Fernando Valley, 1973.

Stacey Dooley and the Bounty Hunters

Te zien bij: Videoland

De Britse presentatrice Stacey Dooley volgt een groep bounty hunters, die in de Verenigde Staten jaagt op voortvluchtigen. Eerder te zien bij BBC.

Top Gun: Maverick

Te zien bij: Pathé Thuis

Na meer dan dertig jaar dienst voelt Maverick zich nog altijd op zijn plek bij de Marine. Hij zoekt als moedige testpiloot altijd zijn grenzen op en hij ontwijkt de promoties, waardoor hij niet meer zou kunnen vliegen.

The Bob’s Burgers Movie

Te zien bij: Ziggo

Een gebroken waterleiding veroorzaakt een enorm zinkgat voor Bob’s Burgers dat de ingang blokkeert en de plannen van de Belchers op een succesvolle zomer verpest. Bob en Linda proberen de zaak open te houden, terwijl de kinderen een mysterie oplossen. Als het gevaar oploopt, moeten ze elkaar helpen en vechten om open te blijven.