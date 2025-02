De iPhone 16e is dan weliswaar een instapmodel, hij is wel uitgerust met Apple’s nieuwste mobiele chip: de A18. Hierdoor biedt hij cpu- en gpu-prestaties op topniveau, evenals ondersteuning voor Apple Intelligence. Toch is de ene A18 de andere niet en mist de versie in de iPhone 16e iets: een gpu-core! Wat betekent dat precies? Dat zetten we in dit artikel op een rij.

Apple A18 in iPhone 16e

De Apple A18 bestaat uit drie soorten cores: performance cores, efficiency cores en gpu-cores. Performance cores worden gebruikt voor het zware rekenwerk. Efficiency cores hebben een laag stroomverbruik, en zijn gemaakt om simpele achtergrondtaken zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Gpu-cores zijn voor het grafische rekenwerk, van het tonen van de menu’s van iOS tot het renderen van zware games.

Het verschil tussen de A18 in de iPhone 16e en de A18 in de iPhone 16 zit hem dus in laatstgenoemde: de gpu-cores. Bij de iPhone 16 zijn dit er vijf, maar bij de iPhone 16e zijn het er maar vier. Je mist op de 16e daardoor dus wat grafische rekenkracht – zo’n 20%. De overige cores zijn verder hetzelfde tussen beide A18-chips: twee performance-cores, en vier efficiency-cores.

Chip binning

Dat de iPhone 16e het moet doen met een iets minder krachtige A18-chip, heeft te maken met een het ‘binning’-proces. Merkt Apple bij het testen van een chip dat een gpu-core niet optimaal presteert, dan kan het de core uitschakelen. Zo houd je een minder krachtige chip over, maar is hij in ieder geval verder bruikbaar. Apple kiest er dus voor om deze suboptimale chips in te zetten voor zijn instapmodel iPhone, om alles uit de productielijn van de A18 te halen.

Apple past dit principe overigens heel vaak toe. Kijk je bijvoorbeeld naar de instapmodellen van de MacBook Air, dan zie je dat het aantal cores niet overeenkomt met de duurdere modellen. Dit heeft ook te maken met chip binning: de volledig geslaagde chips komen alleen terecht in de premium-uitvoeringen.

Niet echt merkbaar

20% klinkt misschien als een flinke hap uit de grafische prestaties van de iPhone 16e, maar de kans is groot dat je er niks van merkt. Voor bijna al het werk dat je doet met een iPhone, wordt de gpu nooit volledig belast. Alleen bij écht zware games, zoals de PS5-game Death Stranding die is overgewaaid naar de iPhone, zou je een verschil kunnen merken in prestaties. Voor gamers is een iPhone 16 Pro sowieso interessanter, omdat de A18 Pro-chip hierin maar liefst zes gpu-cores heeft – eentje meer dan de A18 in de iPhone 16, en twee meer dan de A18 in de iPhone 16e.

Naast de ‘nieuwe’ versie van de A18-chip heeft de iPhone 16e overigens nog een andere nieuwe chip. Het gaat om de eerste 5G-modem van Apple: de Apple C1.