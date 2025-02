Een goede batterij en hoe lang deze meegaat is bij elke telefoon misschien wel het belangrijkste aspect. Apple belooft voor de iPhone 16e een verbeterde batterij, met een gebruiksduur van tot wel 26 uur bij het afspelen van video. Maar hoe heeft Apple dat voor elkaar gekregen? Alles over deze batterij van de iPhone 16e lees je in dit artikel.

Zo lang gaat de iPhone 16e batterij mee

Het goede nieuws is dat de iPhone 16e qua accuduur ongeveer tussen de gewone iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zit. Voor video afspelen, video streamen en audio afspelen belooft Apple bij de iPhone 16e een batterijduur van respectievelijk 26 uur, 21 uur en 90 uur. Dat is (bij hetzelfde gebruik) respectievelijk 4 uur, 3 uur en 10 uur langer dan de gewone iPhone 16. Ten opzichte van de iPhone 16 Plus presteert de iPhone 16e qua batterijduur iets minder goed. Maar dat is ook logisch: de iPhone 16 Plus is veel groter en heeft daardoor ook een grotere accu.

iPhone 16e iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone SE 2022 Video afspelen Tot 26 uur Tot 22 uur Tot 27 uur Tot 15 uur Video streamen Tot 21 uur Tot 18 uur Tot 24 uur Tot 10 uur Audio afspelen Tot 90 uur Tot 80 uur Tot 100 uur Tot 50 uur

Als we de cijfers naast die van de iPhone SE 2022 leggen, is het verschil helemaal groot. Voor audio afspelen gaat de iPhone 16e 80% langer mee: van 50 uur naar 90 uur. Voor video streamen is het verschil nog veel groter: 110% langer! Maar hoe komt dat nou precies?

A18 chip en C1-modem zorgen voor efficiëntie

De A18-chip speelt een cruciale rol in het verbeteren van de batterijprestaties van de iPhone 16e. Deze chip is niet alleen krachtig, maar ook zeer energiezuinig, waardoor gebruikers langer kunnen genieten van hun toestel zonder tussentijds op te laden.

Het gloednieuwe C1-modem is door Apple zelf ontworpen met een focus op energie-efficiëntie. Door het vervangen van externe componenten door deze in-house oplossing, heeft Apple het stroomverbruik kunnen optimaliseren, wat direct bijdraagt aan een langere batterijduur. Hoewel het C1-modem geen ondersteuning biedt voor mmWave 5G, dekt het wel de gangbare lage 5G-frequenties, wat voor de meeste gebruikers voldoende is. In Nederland wordt mmWave 5G toch nog niet ondersteund.

Opladen met usb-c

De iPhone 16e is uitgerust met een usb-c-poort, wat zorgt voor universele compatibiliteit en sneller opladen. Hoewel MagSafe-ondersteuning in de iPhone 16e ontbreekt, kunnen gebruikers nog steeds profiteren van efficiënte oplaadmogelijkheden via usb-c. Daarnaast is het wel mogelijk om dit toestel op te laden door middel van een Qi-draadloze oplader, maar dan gaat het met een langzamere snelheid van 7,5W.

Beschikbaarheid en prijs

De iPhone 16e is verkrijgbaar in zwart en wit. Voor geïnteresseerden zijn pre-orders mogelijk vanaf 21 februari om 14:00 uur, en het toestel ligt officieel in de winkels vanaf 28 februari.

Dit zijn de Nederlandse prijzen van de iPhone 16e:

Wil je alles weten over het nieuwe instapmodel van Apple? Lees dan ons iPhone 16e-overzicht waarin we alle aspecten van dit nieuwe toestel bespreken of check ons artikel met iPhone 16e-functies voor een samenvatting.