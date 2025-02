Dit zijn de 7 belangrijkste eigenschappen van de iPhone 16e (en functies die je moet missen)

De nieuwe iPhone 16e heeft veel nieuwe functies gekregen ten opzichte van de vorige modellen. Het is een uitgeklede versie van de gewone iPhone 16, die de rol van instapmodel overneemt van de iPhone SE 2022. Met deze functies is de iPhone 16e als nieuwste instapmodel weer helemaal bij de tijd. Daarentegen zijn er ook wat functies die je niet op de iPhone 16e vindt, maar bijvoorbeeld wel op de andere iPhone 16- (en zelfs iPhone 15-)modellen.

iPhone 16e functies: dit is er nieuw

De nieuwe functies van de iPhone 16e vonden we eerder al bij de iPhone 12-modellen en nieuwer, maar maken nu voor het eerst hun intreden bij Apple’s goedkoopste iPhone. Er zijn geen functies die je alleen op de iPhone 16e vindt, dus in dat opzicht is dit nieuwe instapmodel niet het meest vernieuwend. Dat maakt het toestel niet minder de moeite waard: voor de lagere prijs dan de gewone iPhone 16 heb je een heel moderne iPhone in handen.

In dit artikel bespreken we de nieuwe functies voor Apple’s instapmodel. We vergelijken hem dus vooral met de iPhone SE 2022, Apple’s vorige voordeligste iPhone.

#1 Groter scherm voor een instapmodel

De iPhone 16e heeft een groter 6,1-inch scherm gekregen, ten opzichte van de 4,7-inch bij Apple’s vorige instapmodel (de iPhone SE 2022). Daardoor ziet alles er net wat prettiger uit, doordat er veel meer ruimte is voor content op het scherm. iOS is de laatste jaren steeds vaker aangepast naar de groter wordende schermen, waardoor veel content er op het kleinere 4,7-inch scherm wat opgepropt uit ziet. Door het 6,1-inch formaat hoef je ook minder te scrollen. Het scherm is identiek aan dat van de gewone iPhone 16.

#2 Face ID in plaats van Touch ID

Doordat de thuisknop verdwenen is, is dit toestel uitgerust met Face ID in plaats van Touch ID. De TrueDepth-camera aan de voorkant herkent je gezicht zodat je je iPhone kan ontgrendelen zodra je ernaar kijkt. Face ID gebruik je verder voor Apple Pay, het doen van appaankopen en het ontgrendelen van beveiligde apps.

#3 Actieknop

De iPhone 16e heeft, net als de gewone iPhone 16, een actieknop. Met deze knop kun je snel de camera openen, maar ook de zaklamp laten schijnen of een Siri Shortcut laten draaien. De actieknop vervangt de zijschakelaar waarmee je de iPhone op stil zet. Maar met de actieknop kun je ook alsnog de iPhone op stil zetten.

Bekijk ook Sinds iOS 18 doe je meer met de iPhone-actieknop: dit zijn de opties Op recente iPhones vind je een actieknop, waarmee je allerlei taken kunt uitvoeren. Deze knop vervangt de mute-schakelaar op eerdere modellen, waarmee je het toestel op stil kon zitten. Met de actieknop is veel meer mogelijk. Wat kun je ermee en welke acties kun je instellen! Dat vertellen we je in deze tip!

#4 Usb-c in plaats van Lightning

De Lightning-poort is ingeruild voor usb-c, zoals dat inmiddels verplicht is in de EU. De usb-c-poort biedt ook andere toepassingen voor het aansluiten van andere apparatuur, maar gebruik je dus voornamelijk om het toestel op te laden. Als je al een iPad, Mac of ander apparaat met usb-c hebt, kun je dus dezelfde oplader gebruiken. In de doos bij de iPhone 16e wordt ook gewoon een usb-c-naar-usb-c-kabel geleverd. Er zit geen stroomadapter bij.

#5 A18-chip voor betere prestaties

De iPhone 16e heeft de nieuwste A18-chip en staat daarmee qua prestaties op gelijke hoogte met de iPhone 16. Er is ondersteuning voor Apple Intelligence en dankzij de A18-chip zien games er mooi uit en draaien ze een stuk beter dan op het vorige model. Bovendien zijn er ook grafisch intensievere games op te spelen, die voorheen alleen op een iPhone 15 Pro of nieuwer werkten.

#6 Satellietfunctie

De iPhone 16e kan ook verbinding maken met satellieten in geval van nood. Ben je dus ergens waar geen bereik is en heb je de hulpdiensten nodig, dan kan je dankzij de satellietverbinding alsnog de hulp inschakelen. Dit werkt in Nederland en België, maar ook in veel andere Europese landen en de VS.

Bekijk ook FAQ: iPhone en satellietcommunicatie, zo werkt het De iPhone 14 en nieuwer bieden support voor satellietcommunicatie. In deze FAQ vind je antwoord op de belangrijkste vragen, zodat je een goede indruk krijgt hoe het werkt en wat je eraan hebt. Sinds voorjaar 2023 ook in Nederland en België en nu ook nog met een verlengde gratis proefperiode.

#7 Langere accuduur

Een groot voordeel van de iPhone 16e is dat er een langere accuduur in zit dan de iPhone 16 en dat hij flink langer mee gaat dan de iPhone SE 2022. Qua batterijduur zit de iPhone 16e een beetje tussen de iPhone 16 en iPhone 16 Plus in. Dit zijn de statistieken:

iPhone 16e iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone SE 2022 Video afspelen Tot 26 uur Tot 22 uur Tot 27 uur Tot 15 uur Video streamen Tot 21 uur Tot 18 uur Tot 24 uur Tot 10 uur Audio afspelen Tot 90 uur Tot 80 uur Tot 100 uur Tot 50 uur

Deze functies mis je op de iPhone 16e

Een aantal recente nieuwe iPhone-functies ontbreken op de iPhone 16e. Met name op het gebied van camera en knoppen zul je een aantal functies niet op dit nieuwe instapmodel vinden.

#1 Geen ultra-groothoeklens (of telelens)

De iPhone 16e heeft aan de achterkant maar een cameralens. Dat is een gewone 48-megapixel Fusion-groothoeklens, waar je ook optisch ingezoomde foto’s tot 2x kan maken. Maar ultrawijde uitgezoomde 0,5x foto’s kun je met de iPhone 16e niet maken. Je mist bovendien camerafuncties als de macromodus en het maken van ruimtelijke foto’s.

#2 Geen Cameraregelaar

De Cameraregelaar van de iPhone 16-serie blijft voorlopig nog exclusief voor die reeks modellen. De iPhone 16e heeft niet zo’n handige cameraknop aan de rechter zijkant, waarmee je niet alleen de camera kan starten maar ook kan bedienen. Je moet alles wat betreft de camera dus nog gewoon via het scherm doen, zoals je eigenlijk al jarenlang gewend bent.

Bekijk ook Zo haal je alles uit de Cameraregelaar op de iPhone 16-modellen (met nieuwe opties in iOS 18.2) De iPhone 16 heeft een speciale knop om de camera te bedienen. Deze Camera Control-knop heet in het Nederlands Cameraregelaar en is te vinden op alle modellen uit de iPhone 16-serie. Maar wat kun je ermee? Lees ook wat er nieuw is sinds iOS 18.2.

#3 Geen MagSafe (en langzamer draadloos opladen)

De iPhone 16e heeft opmerkelijk genoeg geen ondersteuning voor MagSafe. Daardoor kun je geen magnetische oplader of standaard gebruiken om de iPhone mee te bevestigen of op te laden. Dat betekent ook dat draadloos opladen bij de iPhone 16e altijd langzaam gaat: het toestel ondersteunt maximaal 7,5W opladen. Bij MagSafe is dat doorgaans 15W en bij de andere iPhone 16-modellen is dat zelfs 25W.

#4 Geen Dynamic Island

Met de iPhone 16e heeft Apple eindelijk een instapmodel zonder de grote zwarte balken boven en onder het scherm, want er zit een schermvullend display op zoals alle recente iPhones. Maar er zit nog wel een kleine zwarte inkeping bovenaan het scherm. De iPhone 16e heeft dus geen Dynamic Island, dat je wel op de iPhone 14 Pro en nieuwer vindt. Het Dynamic Island toont nuttige informatie zoals het huidige muzieknummer, navigatieinstructies en bijvoorbeeld Live Activiteiten van apps.

Bekijk ook Dynamic Island op de iPhone: zo werkt het Met Dynamic Island heeft Apple een geniale oplossing gevonden om de notch te verbergen op de iPhone-modellen. Lees hier hoe het precies werkt.

Wil je meer weten over de iPhone 16e? Op onze onverzichtspagina lees je er nog veel meer over. Check ook ons artikel met prijzen voor de iPhone 16e, waar je alle adviesprijzen op een rij vindt.