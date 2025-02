iPhone 17 Air krijgt betere batterijduur dan verwacht, dankzij C1-modem

De iPhone 17 Air wordt naar verwachting de meest speciale iPhone van 2025 (naast de net zo verrassende iPhone 16e uiteraard). Het model wordt samen met de andere 17-modellen in september verwacht. Maar qua uiterlijk en specificaties wordt die helemaal anders dan de gewone modellen. Het meest opvallend moet de enorm dunne behuizing zijn, waarmee de 17 Air de dunste iPhone aller tijden wordt. Dat wekte in het verleden zorgen over de batterijduur, maar de release van de 16e laat zien dat Apple hier wel een oplossing voor heeft.

Apple C1: een véél efficiëntere modem

De iPhone 16e is namelijk de eerste telefoon van Apple waarbij het bedrijf ook de modem zelf maakt. De modem wordt gebruikt om verbinding te maken met het 5G-netwerk voor mobiel internet. Voorheen gebruikte Apple meestal modem-chips van Qualcomm, maar net als met de A- en M-chips neemt Apple dit nu in eigen hand. Het resultaat daarvan is de Apple C1. Dat heeft het voordeel dat Apple de hardware precies op zijn behoeften kan afstemmen. En in het geval van de iPhone 16e is dat dus een veel betere energiezuinigheid. Die zorgt ervoor dat de 16e bij afspelen van video 4 uur langer meegaat dan de gewone 16 (26 uur vs 22 uur). De iPhone 16e heeft daarmee de langste batterijduur ooit van een 6,1-inch iPhone.

iPhone 17 Air met dezelfde verbeteringen voor de batterij

Volgens analist Ming-Chi Kuo krijgt de iPhone 17 Air ook deze C1-modem en profiteert dus van dezelfde optimalisaties. Dit zou kunnen betekenen dat het toestel een indrukwekkende accuduur krijgt, ondanks de ultradunne behuizing.

Maar mogelijk geeft niet alleen de C1-modem de batterijduur een flinke boost. Zo is het ook de verwachting dat de 17 Air een 6,6-inch of zelfs een 6,7-inch scherm krijgt. Daardoor zou er in de iPhone 17 Air toch genoeg ruimte moeten zijn voor een grotere batterij, zelfs als de telefoon naar verwachting een ultradun ontwerp heeft. Kortom: ondanks dat het toestel zo dun en licht gaat worden, zou de batterijduur van de iPhone 17 Air wel eens indrukwekkender kunnen zijn dan de meesten hadden verwacht.