Al sinds de iPhone 11 heeft elke iPhone (behalve de iPhone SE-lijn) twee cameralenzen aan de achterkant. In de loop der jaren zijn daar allerlei camerafuncties aan toegevoegd. Het goede nieuws is dat een aantal van deze camerafuncties ook gewoon beschikbaar zijn in de enkele cameralens van de iPhone 16e, maar in een aantal andere opzichten moet je ook camerafuncties missen in vergelijking met bijvoorbeeld de gewone iPhone 16. Wat je allemaal kunt doen met de enkele camera van de iPhone 16e, lees je hier.

Camera van iPhone 16e: dit zijn de mogelijkheden

Als we spreken over de camera van de iPhone 16e, dan hebben we het met name over de enkele Fusion-cameralens aan de achterkant van het toestel. Aan de voorkant vinden we uiteraard ook een camera: de TrueDepth-camera waarmee je selfies maakt en Face ID gebruikt. De voorste camera is bijna identiek aan die van de iPhone 16, maar het grote verschil in de camera’s zit hem vooral in de lens aan de achterkant.

#1 Fusion-lens: 48-megapixel

Apple heeft de enkele camera aan de achterkant van de iPhone 16e de naam Fusion gegeven. Dat is dezelfde naam als de standaard groothoeklens van de andere iPhone 16-modellen. Het gaat dan ook net als bij die modellen om een 48-megapixelcamera, waarmee je hoge resolutie foto’s kunt maken. Qua specificaties is hij ook nagenoeg gelijk met die van de iPhone 16: naast de resolutie van 48-megapixel heeft hij een diafragma van f/1.6.

#2 Zoomniveau: 2-in-1 cameralens

Apple noemt het bovendien een 2-in-1 cameralens en dat heeft alles te maken met de mogelijkheden voor optische zoom. Naast de 1x-weergave (het standaard zoomniveau) kun je met de enkele lens ook 2x optisch inzoomen. Ondanks dat er dus geen telelens in zit, heb je toch de mogelijkheid om optisch in te zoomen dankzij de hoge 48-megapixelresolutie. Zodra je wisselt naar de 2x-optie, maakt de camera namelijk een ingezoomde uitsnede van de gemaakte foto. In plaats van een resolutie van 48-megapixel, is een foto met 2x optische zoom dus 12-megapixel. Uiteraard kun je ook nog verder dan 2x inzoomen, maar dan schakelt de iPhone over naar digitale zoom.

Wat je dus mist, is de 0,5x optische zoom van de ultragroothoeklens. Je kan daardoor geen ultrawijde foto’s maken, terwijl die optie juist vaak van pas komt. Soms wil je van een groter deel van je omgeving vastleggen dan mogelijk is met de 1x-lens en dan is de 0,5x een hele handige optie. Bij de iPhone 16e zul je dus wat vaker een paar stapjes achteruit moeten zetten.

#3 Photonic Engine, slimme HDR 5, Deep Fusion

De iPhone 16e ondersteunt ook allerlei softwarematige functies die je foto’s mooier maken. De Photonic Engine, die bij de iPhone 14-serie geïntroduceerd is, vind je ook in de iPhone 16e. Het is een soort Deep Fusion, maar dan nog beter. Deep Fusion is een iPhone-functie die er al jaren voor zorgt dat er een beter lichtbereik wordt opgenomen bij foto’s. De iPhone maakt meerdere foto’s en combineert deze tot 1 foto.

Met de Photonic Engine is dit principe gelijk gebleven, maar wel geëvolueerd. In de iPhones met Photonic Engine wordt het Deep Fusion-principe toegepast terwijl de foto’s nog niet gecomprimeerd zijn en dus veel meer detail bevatten. Je krijgt hierdoor betere plaatjes in het donker. Ook in lichte omstandigheden helpt de Photonic Engine.

De iPhone 16e ondersteunt ook de nieuwste versie van smart HDR, dat zorgt voor een mooi contrast tussen lichte en donkere onderdelen van de foto. In het geval van de iPhone 16e is er slimme HDR 5. Dat was bij de iPhone SE 2022 nog slimme HDR 4.

#4 Nachtmodus voor mooie foto’s in het donker

De iPhone 16e ondersteunt ook de nachtmodus van de camera en dat is voor het eerst bij een iPhone met maar een lens. Apple introduceerde de functie bij de iPhone 11-serie en is sindsdien een vaste waarde voor elke iPhone, behalve de iPhone SE-lijn. Nu heeft de nachtmodus dus ook zijn weg gevonden naar de enkele lens van de iPhone 16e, waardoor foto’s in het donker er veel mooier uit zien.

#5 Portretmodus met diepteregeling

De iPhone 16e kan ook portretfoto’s maken, want de enkele lens ondersteunt de portretmodus met diepteregeling. Je kunt voor de portretbelichting ook kiezen uit zes effecten, net als bij de andere recente iPhones. Het enige wat je op dit vlak wel mist, is dat de kwaliteit iets minder is dan bij de iPhone 15 en nieuwer. Waar die modellen nog “portretten van de nieuwste generatie” hebben, is dit bij de iPhone 16e nog de oorspronkelijke variant. Je mist ook de scherpstelling-mogelijkheid, maar dat betekent gelukkig niet dat je portretfoto’s er onscherp uit zien.

#6 Fotografische stijlen, maar zonder de nieuwste opties

Afgelopen jaar introduceerde Apple de fotografische stijlen van de nieuwste generatie, waarbij je veel meer mogelijkheden hebt voor het aanpassen van de stijl van je foto’s. Het was een vervanging van de oorspronkelijke filters, die simpelweg een bepaalde warmtekleur over je foto’s heen legt. De fotografische stijlen zijn een stuk slimmer. Maar bij de iPhone 16e heb je de keuze uit slechts vijf stijlen, waarbij je veel minder opties hebt om dit naar eigen smaak aan te passen.

Deze camerafuncties moet je missen op de iPhone 16e

Los van alle mogelijkheden, zijn er dus wat functies voor de camera die je moet missen bij de iPhone 16e. Dit zijn ze in het kort:

Cameraregelaar : De iPhone 16e heeft, in tegenstelling tot alle andere iPhone 16-modellen, geen aparte cameraregelaarknop aan de rechter zijkant waarmee je snel de camera kan openen en instellingen kan aanpassen. Wel is er een actieknop, waar je de camera aan kan koppelen. Hoewel je hier snel de camera mee kan starten, biedt dit geen mogelijkheid om verdere instellingen aan te passen. Dat moet je dan gewoon via het scherm doen.

: De iPhone 16e heeft, in tegenstelling tot alle andere iPhone 16-modellen, geen aparte cameraregelaarknop aan de rechter zijkant waarmee je snel de camera kan openen en instellingen kan aanpassen. Wel is er een actieknop, waar je de camera aan kan koppelen. Hoewel je hier snel de camera mee kan starten, biedt dit geen mogelijkheid om verdere instellingen aan te passen. Dat moet je dan gewoon via het scherm doen. Macrofotografie : Door het ontbreken van de ultra-groothoeklens, kun je geen macrofoto’s maken met de iPhone 16e.

: Door het ontbreken van de ultra-groothoeklens, kun je geen macrofoto’s maken met de iPhone 16e. Ruimtelijke foto’s en video’s : Dankzij de meerdere lenzen op recente iPhones, kun je ruimtelijke foto’s en video’s maken die tot leven komen op de Vision Pro. Maar omdat de iPhone 16e maar een lens heeft, is dat niet mogelijk.

: Dankzij de meerdere lenzen op recente iPhones, kun je ruimtelijke foto’s en video’s maken die tot leven komen op de Vision Pro. Maar omdat de iPhone 16e maar een lens heeft, is dat niet mogelijk. Filmmodus : Je kan filmen met de iPhone 16e, maar de aparte filmmodus (waarbij je tijdens het filmen de focus kan verleggen voor een diepte-effect), ontbreekt op de iPhone 16e.

: Je kan filmen met de iPhone 16e, maar de aparte filmmodus (waarbij je tijdens het filmen de focus kan verleggen voor een diepte-effect), ontbreekt op de iPhone 16e. Actiemodus : De actiemodus bij recente iPhones zorgt ervoor dat video’s waarbij je veel beweegt er alsnog vloeiend uit zien. Denk aan een offroad ritje in een auto. De iPhone 16e zorgt door het missen van de actiemodus niet voor die extra vloeiende beelden.

: De actiemodus bij recente iPhones zorgt ervoor dat video’s waarbij je veel beweegt er alsnog vloeiend uit zien. Denk aan een offroad ritje in een auto. De iPhone 16e zorgt door het missen van de actiemodus niet voor die extra vloeiende beelden. Optische beeldstabilisatie : Hoewel de iPhone 16e wel optische beeldstabilisatie heeft, is er geen stabilisatie met sensorverschuiving. De lens beweegt dus niet fysiek mee, waardoor het effect mogelijk wat minder goed is.

: Hoewel de iPhone 16e wel optische beeldstabilisatie heeft, is er geen stabilisatie met sensorverschuiving. De lens beweegt dus niet fysiek mee, waardoor het effect mogelijk wat minder goed is. Camera aan de voorkant: De camera aan de voorkant van de iPhone 16e, heeft iets mindere specs dan die van de andere iPhone 16-modellen. Zo ontbreekt daar ook de filmmodus, zijn QuickTake-video’s maximaal in 1080p en is ook de portretmodus iets minder.

Tot slot hebben we hieronder nog in het kort alle specs van de iPhone 16e camera voor je op een rij gezet, in vergelijking met de gewone iPhone 16 en iPhone SE 2022:

iPhone 16e iPhone 16 iPhone SE 2022 Lens (achterkant) 48-megapixel Fusion (groothoek) 48-megapixel Fusion (groothoek)

12-megapixel (ultragroothoek) 12-megapixel (groothoek) Diafragma f/1.6 (groothoek) f/1.6 (groothoek)

f/2.2 (ultragroothoek) f/1.8 (groothoek) Beeldstabilisatie ✠✠(sensorverschuiving) ✠Optische zoom 1x, 2x 0,5x, 1x, 2x 1x True Tone ✠(Flash) ✠(Flash) ✠(Slow Sync) Photonic Engine ✠✠❌ Deep Fusion ✠✠✠Slimme HDR ✠(5) ✠(5) ✠(4) Portretmodus ✠(diepteregeling) ✠(nieuwste generatie met scherpstelling en diepteregeling) ✠(diepteregeling) Portretbelichting ✠✠✠Nachtmodus ✠✠❌ Fotografische stijlen ✠✠(nieuwste generatie) ✠Macrofotografie ❌ ✠❌ Ruimtelijke foto’s en video’s ❌ ✠❌ Video filmen Tot 4K Dolby Vision Tot 4K Dolby Vision Tot 4K Filmmodus ❌ ✠❌ Actiemodus ❌ ✠❌ Slo-mo ✠✠✠Timelapse ✠✠✠QuickTake ✠✠(tot 4K) ✠Audiozoom ✠✠❌ Ruimtelijke audio ✠✠Opnemen in stereo Windruisvermindering ✠✠❌ Audiomix ✠✠❌

De nieuwe iPhone 16e is vanaf vrijdag te pre-orderen en ligt vanaf vrijdag 28 februari 2025 in de schappen. De prijs van de iPhone 16e begint bij €719,-. In ons overzichtsartikel vind je meer info over het toestel. Check ook ons artikel met de belangrijkste functies van de iPhone 16e.