De verkoop van de iPhone 16e is gestart. Het nieuwste instapmodel ligt nu in de winkels en

Bij elke nieuwe iPhone in september is de start van de verkoop altijd een belangrijk moment. Het is in de Apple Store vaak topdrukte en ook iedereen die besteld heeft voor online bezorging zal reikhalzend uitkijken naar de pakketbezorger. Bij de iPhone 16e zal het in de winkel wat minder druk zijn, omdat dit (zeker in het begin) een wat minder populair toestel is. Je kunt daarom bij veel winkels vandaag nog terecht als je snel een nieuwe iPhone 16e wil kopen, want de verkoop is officieel gestart.

iPhone 16e verkoop gestart

Iedereen die de afgelopen week een pre-order voor de iPhone 16e geplaatst heeft, kan vandaag zijn of haar bestelling verwachten (als je er vroeg bij was). De meeste winkels starten vandaag met de uitlevering, al kan het zo zijn dat sommige bestellingen iets later geleverd worden. Meer daarover lees je op onze pagina over de voorraad van de nieuwe iPhone.

Bij deze aanbieders kun je iPhone 16e met abonnement afsluiten:

KPN | Belsimpel | Odido | Vodafone | Mobiel.nl | GSMWeb | MediaMarkt

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 16e bij deze winkels terecht:

Coolblue | MediaMarkt | Mobiel.nl | Amazon | Proshop | Belsimpel

iPhone 16e bij de Apple Store

De Apple Stores in Amsterdam, Haarlem en Den Haag beginnen vandaag ook met de verkoop van de iPhone 16e. Je kunt daar gerust nog naar binnen lopen om het toestel te proberen, want hij staat naast de andere iPhone 16-modellen uitgestald op de demotafels. We verwachten ook nog wel dat er voorraad is, dus mocht het toestel je bevallen kun je zo met je nieuwe iPhone de deur uit lopen.

Twijfel je nog of de iPhone 16e bij jou past? We hebben de afgelopen dagen diverse vergelijkingen gepubliceerd, waarbij we de iPhone 16e vergelijken met enkele andere gelijkwaardige modellen:

Bekijk alle eigenschappen van de iPhone 16e:

In onze prijsvergelijker vind je de winkels waar je nu op voorraad de iPhone 16e kunt bestellen.

Prijzen iPhone 16e los toestel

Veelgestelde vragen over de iPhone 16e verkoop

We krijgen regelmatig vragen van mensen die bij de Apple Store hun nieuwe iPhone willen afhalen. Hieronder bespreken we een aantal:

Kan ik op het laatste moment nog naar de Store gaan voor losse verkoop?

Voor de iPhone 16e verwachten we dat er bij de Apple Store nog voldoende modellen op voorraad zijn voor losse verkoop. Omdat de iPhone 16e niet zo populair is als de Pro- en standaardmodellen (zoals de iPhone 16 Pro en iPhone 16), kun je waarschijnlijk nog gewoon naar de winkel gaan voor losse verkoop. Wel kan het zijn dat een bepaalde opslag- en kleurencombinatie al sneller uitverkocht raakt.

Moet ik op het afgesproken tijdstip bij de Store zijn?

Nee, dat hoeft niet exact. Heb je een tijdslot tussen 10:00 en 10:15 uur, dan is het uiteraard de bedoeling dat je rond dit tijdslot in de (eventuele) rij aansluit. Dat hoeft niet precies om 10:00 uur maar het kan ook nog om 10:13 uur. En als je door onverwachte tegenslagen pas later kan komen, dan krijg je ook nog gewoon je toestel mee. Je hebt er immers al voor betaald.

Wat als ik te laat ben voor mijn tijdslot?

Je kunt ook op een later moment je bestelde iPhone afhalen. Omdat je al betaald hebt voor het toestel zal Apple de iPhone niet zomaar meegeven aan iemand anders. Apple heeft de tijdslots vooral gekozen om de toestroom van mensen wat te reguleren. Zorg dus dat je op tijd bent. Liefst niet te vroeg, maar ook niet veel te laat.

En vergeet niet je paspoort of ander ID-bewijs mee te nemen!

Kan ik mijn bestelling nog annuleren?

Dat kan. In de Apple Store-app kunt je op het linkje Annuleer dit artikel tikken om de aankoop te annuleren. Je krijgt dan je geld na een paar dagen teruggestort. Als de bestelling al verwerkt wordt, is het niet meer mogelijk te annuleren. Je kunt dan wel contact met Apple opnemen om aan te geven dat je het product niet meer wil.

Kan iemand anders mijn bestelling ophalen?

Dat kan. Je kunt in de app een extra persoon toewijzen. Met de QR-code en geldige legitimatie kan deze persoon de iPhone ophalen. Je moet dit wel vooraf regelen.

Kan ik nog extra spullen afrekenen?

Heb je een iPhone gereserveerd en kom je die ophalen, dan kun je ook nog wat extra accessoires meenemen zoals een hoesje. Een boodschappenlijst met nog zeven iPhones, vier iPads en een MacBook gaat niet lukken, omdat Apple de bestellingen zo snel mogelijk wil afhandelen.

Kan ik nu nog reserveren?

Dat kan, maar dan krijg je wel later geleverd. Je leest er meer over in ons artikel over iPhone-levertijden.

Waar kan ik nu nog terecht voor de iPhone 16e?

Je bent nog niet te laat! Je kunt nog op elk moment je iPhone 16e bestellen bij de webwinkels, telecomproviders en natuurlijk ook bij Apple zelf. De voorraad zal per winkel wel verschillend zijn.

