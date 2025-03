De iPhone 16e is het nieuwste model iPhone in Apple’s line-up, maar hoe ziet deze er van binnen uit? Een recente teardown onthult enkele interessante wijzigingen onder de motorkap. In dit artikel duiken we in de interne componenten en de impact van deze veranderingen.

Teardown iPhone 16e: componenten en batterij bekeken

Hoewel het ontwerp van de iPhone 16e van buiten lijkt op het ontwerp van de iPhone 14, is het in het toestel zelf heel anders ingedeeld. De binnenkant van de iPhone 16e is geoptimaliseerd om ruimte vrij te maken voor een grotere batterij en efficiëntere componenten. Uit de teardown blijkt dat het toestel een batterij heeft met een capaciteit van 4005 mAh, waar de iPhone 16 ter vergelijking een batterijcapaciteit van 3561 mAh heeft. Bovendien past Apple een nieuwe methode toe waarbij laagspanningsstroom wordt gebruikt om de batterij eenvoudiger en veiliger te vervangen. Dit werd bij de gewone iPhone 16 voor het eerst geïntroduceerd.

Camera en Face ID

De iPhone 16e beschikt over een enkele 48-megapixel groothoeklens. Dit heeft als gevolg dat de cameramodule een stuk kleiner uitvalt, wat de ruimte geeft om weer een grotere batterij te kunnen plaatsen. Daarnaast is het toestel voorzien van een notch waarin de Face ID-module is verwerkt, die vrijwel gelijk is aan die van de iPhone 14.

Bekijk ook iPhone 16e heeft maar een camera: dit kun je met de 2-in-1 Fusion-lens De nieuwe iPhone 16e heeft aan de achterkant maar een cameralens, terwijl de alle andere recente iPhones er twee hebben. Welke functies heeft de camera van de iPhone 16e en welke moet je missen?

C1-chip: Apple’s eerste eigen 5G-modem

In deze teardown zie je ook hoe de C1-chip, Apple’s eerste 5G-modem, verwerkt is in de iPhone 16e. Deze chip combineert 4-nanometer basebandtechnologie met 7-nanometer transceivertechnologie. Apple schreef de langere batterijduur toe aan de efficiëntere C1-modem ten opzichte van die van Qualcomm in vorige iPhones, maar het is dus ook de grotere accu die daar een steentje aan bij draagt.

Wat ook nog opviel, is dat het scherm van de iPhone 16e verwisseld kon worden met die van een iPhone 14. Uit de specs bleek al dat het scherm identiek is aan die van de iPhone 14, het laatste toestel met een notch.

Hoewel de iPhone 16e van buiten veel gelijkenissen vertoont met eerder modellen, heeft Apple onder de motorkap toch flink wat dingen verbeterd. Zo kon er een grotere batterij aan en is deze door de C1-chip een stuk zuiniger dan voorheen.

Bekijk alle eigenschappen van de iPhone 16e: