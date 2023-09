Heb je na het installeren van iOS 17 last van problemen of bugs met de update? We hebben hier de meestvoorkomende iOS 17 bugs voor je op een rij gezet.

iOS 17 bugs en problemen

Een nieuwe grote update zoals iOS 17 is altijd even wennen. Soms staan functies op een andere plek of werkt iets net even anders. Maar het kan ook gebeuren dat je nog tegen een bug in iOS 17 aan loopt, of een ander probleem ervaart wat niet de bedoeling lijkt. Zeker als je iOS 17 meteen gaat installeren, kun je nog tegen meerdere foutjes aan lopen. Gelukkig is er voor veel een oplossing beschikbaar, al geldt dat niet altijd.

Heb je zelf nog een bug in iOS 17 ontdekt, laat het dan weten in de reacties.

Als je probeert om te updaten naar iOS 17, kan het gebeuren dat je foutmeldingen krijgt. Er kan bijvoorbeeld geen verbinding gemaakt worden met de server of het duurt heel lang voordat jij de update ziet. Of er verschijnt een melding in beeld dat iOS 16.6.1 de meest recente update is en je up-to-date bent. Het kan ook zijn dat je alleen iOS 16.7 voorbij ziet komen. Al deze problemen hebben vaak te maken met de eerste opstartproblemen.

Mogelijke oplossing

In dit soort gevallen kun je beter eerst je iPhone herstarten, want daarmee worden dit soort problemen vaak wel opgelost. Een andere tip die je kan gebruiken is om te kijken of het ontvangen van beta’s van iOS 16 nog ingeschakeld is. Je controleert dit via Instellingen > Algemeen > Software-update > Bèta-updates. Zet daar het ontvangen van beta’s uit. En onthoud: mocht je al de iOS 17 beta’s getest hebben, dan krijg je geen update te zien als je al de Release Candidate van iOS 17 hebt. Heb jij buildnummer 21A329, dan heb je in feite al de definitieve versie en krijg je dus sowieso geen update te zien. Een laatste redmiddel voor dit probleem is de update installeren via je Mac of pc. In onze tip lees je op welke manieren je je iPhone kan updaten.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

“Mijn batterij loopt sneller leeg”

Ieder jaar horen we weer van veel lezers dat de batterij aanzienlijk sneller leeg gaat na de iOS-update. Vaak is dat een normaal proces: je iPhone is na het installeren van zo’n grote update in de achtergrond nog allerlei taken aan het uitvoeren. We adviseren daarom ook altijd om de iPhone na het installeren van iOS 17 een nacht goed z’n werk te laten doen en je iPhone te laten rusten. Kijk het daarna nog een paar dagen aan, want meestal keert de vorige batterijduur dan weer terug.

Mogelijke oplossing

Is je batterij ook na een paar dagen nog niet wat het moet zijn? Lees dan ons artikel met tips voor wat je kan doen als je iPhone-batterij sneller leeg is na een iOS-update. Daarin geven we enkele tips die je weer op weg helpen.

Bekijk ook Sinds iOS 16 is je iPhone-batterij sneller leeg? Dit kun je eraan doen! Sinds iOS 16 kan de batterij van je iPhone of iPad sneller leeglopen. In dit artikel lees je tips om te achterhalen waarom de update je batterij leegtrekt en hoe je het oplost. Vooral bij grote updates zoals iOS 16 klagen veel mensen over een batterij die sneller leeg gaat. Dit kan er aan de hand zijn.

“Mijn favoriete Apple-wallpaper is verdwenen”

Bij elke grote nieuwe iOS-release zoals iOS 17, voegt Apple nieuwe standaard wallpapers toe. Maar er worden er vaak ook een aantal verwijderd. Zo is de standaard iOS 16-achtergrond verdwenen. Ook de bewegende wallpaper met de gekleurde lichtbollen is niet meer beschikbaar in iOS 17. Onder het kopje Verzamelingen vind je nu alleen nog de wallpaper van iOS 17, die met de twee clownvissen en die met de regenboog, eventueel aangevuld met een toestelspecifieke wallpaper.

Mogelijke oplossing

Er zijn meerdere oplossingen voor dit probleem. Allereerst blijven wallpapers die je al eens eerder voor een toegangsscherm gebruikt en opgeslagen hebt, beschikbaar. Wissel in dat geval gewoon tussen toegangsscherm door een lege plek op je toegangsscherm ingedrukt te houden en naar links of rechts te vegen. Daarnaast kun je altijd nog op het internet zoeken of iemand een bepaalde wallpaper nog als afbeelding beschikbaar heeft. Je kunt hem dan handmatig als achtergrond instellen.

“Nieuwe Stand-by-stand werkt niet”

In iOS 17 zit een nieuwe Stand-by-stand, waarmee je je iPhone tijdens het opladen tot een soort smart display omtovert. Maar het kan gebeuren dat de Stand-by-modus niet geactiveerd wordt. Gelukkig zijn hier eenvoudige oplossingen voor.

Mogelijke oplossingen

Zorg er eerst voor dat de iPhone opgeladen wordt. Dat mag via een kabel zijn, maar ook draadloos (met of zonder MagSafe). Daarna plaats je je iPhone horizontaal, dus met de lange zijkant naar beneden. Het maakt niet uit of je het links- of rechtsom doet. Wordt de Stand-by-modus niet actief? Ontgrendel dan je iPhone, ga naar het beginscherm en hou hem horizontaal vast. Daarna vergrendel je hem met de zijknop, terwijl je de iPhone horizontaal houdt en aan een stroombron houdt. Activeer daarna het scherm en wacht even totdat de Stand-by-modus actief wordt.

Bekijk ook Nieuw in iOS 17: Standby maakt van je iPhone een digitale klok met widgets Standby is een nieuwe functie in iOS 17. Het zorgt ervoor dat je iPhone tijdens het opladen klaar staat om je van nuttige informatie te voorzien. Denk aan de tijd, maar ook het weer, je agenda-afspraken of je muziek. Lees in deze tip wat de mogelijkheden zijn en hoe je het instelt.

“Waar is de Dagboek-app?”

In iOS 17 voegt Apple een nieuwe Dagboek-app toe. Daarmee kan je bijhouden wat je zoal gedaan hebt gedurende de dag. De app maakt daarbij gebruik van data uit andere Apple-apps, zoals de locaties waar je foto’s gemaakt hebt. Maar kan je de Dagboek-app op de iPhone niet vinden? Dat ligt niet aan jou!

Oplossing: nog niet beschikbaar

De Dagboek-app in iOS 17 is namelijk nog niet beschikbaar. Apple voegt dit toe in een aanvullende update, later dit jaar. Waarschijnlijk gaat het om iOS 17.2, die in december 2023 verwacht wordt. Nog even geduld dus. Er zijn overigens nog meer iOS 17 functies die later komen.