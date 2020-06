Heb jij kritiek op Apple of vind je dat het bedrijf iets kan verbeteren? Dan kun je een bericht met feedback opsturen via de website van Apple. Wij leggen uit hoe dit werkt. Al heb je natuurlijk geen garantie dat Apple er echt iets mee doet.

Suggesties of ideeën? Blijf er niet mee lopen!

Apple maakt mooie smartphones, tablets en laptops, maar ziet ook wel eens iets over het hoofd. Heb jij verbeterpunten voor Apple’s producten en diensten? Dan kun je via deze stappen jouw suggesties indienen bij Apple.

Apple feedback sturen

Het is altijd de vraag of Apple iets met jouw suggesties doet, maar als je ergens mee zit is het niet erg effectief om er gefrustreerd mee te blijven lopen. Meld het gewoon bij Apple en misschien wordt het wel opgelost!

Het insturen van feedback kost nauwelijks moeite en kan op twee manieren: door een e-mail te sturen naar een van de Apple-topmensen of door gebruik te maken van het feedbackformulier. Gaat het om iets dat met de Apple Stores te maken heeft, dan kun je natuurlijk beter iemand in de winkel aanspreken of via de supportkanalen je idee doorgeven.

Het gebeurt af en toe dat Tim Cook of Craig Federighi via e-mail een reactie terugsturen, nadat gebruikers een suggestie hebben gedaan. Je zou het gerust kunnen proberen, in de hoop dat je een persoonlijke reactie terugkrijgt. De e-mailadressen zijn [email protected] en [email protected] De e-mailadressen van andere Apple-topmensen zijn gemakkelijk via internet te achterhalen.

Apple’s feedbackformulier voor producten en diensten

Je kunt ook het feedbackformulier gebruiken:

Open een browser naar keuze en ga naar deze Apple-webpagina. Kies een product of app uit waar je feedback over wilt indienen. Er verschijnt nu een venster waarin je jouw naam, mailadres en onderwerp in kunt vullen. Onderop is er genoeg ruimte om een flink verhaal uit te werken. Geef tot slot antwoord op de overige vragen die gesteld worden (welke computer bezit je?) en klik op Submit Feedback.

De vragen die Apple aan je stelt in het contactformulier zijn afhankelijk van het product of de dienst waar je een bericht over wilt insturen. Houd bij het invullen van het formulier er rekening mee om het zo zakelijk en duidelijk mogelijk te houden. Vul bovendien alle velden correct in.

Heb je een geweldige uitvinding bedacht, dan zal Apple vrij terughoudend zijn om ermee aan de slag te gaan, om te voorkomen dat er allerlei patentkwesties gaan spelen. Wil je geld verdienen met je uitvinding, dan kun je het beste een jurist in de arm nemen om te proberen je idee via officiële kanalen te pitchen. Je zou ook zelf met je idee aan de slag kunnen gaan, in de hoop dat Apple jouw bedrijfje overneemt.

Fouten melden via de Bug Reporter

Als je een kritieke bug in iOS hebt ontdekt, is het slimmer om de daarvoor bedoelde Apple Bug Reporter te gebruiken. Ben je betatester, dan kun je ook gebruik maken van de Feedback Assistant, die je op de iPhone, iPad en Mac vindt. Je kunt hiermee bugs rapporteren maar ook suggesties voor verbetering geven. Je leest er meer over in onze tip Zo kun je bugs melden aan Apple.

Bekijk ook Zo kun je bugs in betaversies melden bij Apple Heb je een bug ontdekt in een van de beta's en wil je dit melden aan Apple, dan kan dat op verschillende manieren. In deze tip lees je hoe je bugs kunt melden bij Apple via de Bug Reporter, Feedback Assistant en tools van derden. Daarnaast bespreken we wat je kunt doen als je een fout hebt ontdekt na de officiële release van iOS, macOS en meer.

Hulp nodig? Dan moet je bij Apple Support zijn

Het geven van feedback betekent niet dat Apple je gaat helpen met een probleem. Daarvoor kun je beter nemen van contact met Apple Support opnemen. Zit je bijvoorbeeld met een kapotte iPhone, dan ben je bij Apple Support aan het juiste adres. In onderstaande tip lees je alles over het contact opnemen met Apple Support.

Het komt regelmatig voor dat we op de iCulture-redactie hulpvragen krijgen, bijvoorbeeld wanneer een bestelling is zoekgeraakt of wanneer iTunes-tegoeden niet zijn bijgeschreven. We kunnen daar niet bij helpen, omdat we (vanzelfsprekend) geen toegang hebben tot de systemen van Apple en ook geen toegang hebben tot achterdeurtjes.