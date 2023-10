Na elke grote release brengt Apple vaak in sneltreinvaart kleinere vervolgupdates uit, waarin de eerste problemen opgelost zijn. Slechts een aantal dagen na de release van iOS 17 verscheen iOS 17.0.1, terwijl zo’n vijf dagen later alweer iOS 17.0.2 klaar stond. Nu is het de beurt aan de nieuwste versie iOS 17.0.3, wederom met bugfixes. Deze keer voor een wel heel specifiek probleem: het oververhit raken van (met name) de iPhone 15. De update heeft buildnummer 21A360.



iOS 17.0.3 verschenen

De afgelopen dagen waren er diverse berichten dat sommige gebruikers van de iPhone 15 last hadden van oververhitting met het toestel. De iPhone 15 (Pro) werd uitzonderlijk warm. Apple gaf een reactie en stelde dat dit probleem veroorzaakt wordt door een bug in iOS 17 en dat het via een software-update opgelost gaat worden. Die update lijkt nu te zijn uitgebracht in de vorm van iOS 17.0.3.

iOS 17.0.3 changelog

Dit staat er in de changelog van iOS 17.0.3:

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen, beveiligingsupdates en verhelpt een probleem waarbij de iPhone mogelijk warmer werd dan verwacht. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/HT201222

iOS 17.0.3 blijkt ook diverse bugfixes te bevatten die gericht zijn op zakelijke gebruikers. In het supportdocument wordt onder andere een probleem genoemd, waarbij apparaten die via Apple Business Essentials worden beheerd niet de set-up-procedure kunnen doorlopen. Verder worden er bugs opgelost rondom beheerde wifi-netwerken en uitnodigingen voor Microsoft Exchange-afspraken.

