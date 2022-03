Universal Control werkt niet

Universal Control, ook wel Universele bediening genoemd, is een handige functie waarmee je het toetsenbord en je muis of trackpad van je Mac kunt gebruiken om een andere Mac of iPad te bedienen. Je andere Mac of iPad blijft een op zichzelf staand systeem, maar de bediening kun je met een enkele muis en toetsenbord doen. Dit werkt in de meeste gevallen probleemloos, want je apparaten worden automatisch verbonden. Maar wat kun je doen als Universal Control niet werkt of als je problemen hebt met Universele bediening?

Er kunnen allerlei problemen met Universal Control naar voren komen. Krijg je geen verbinding? Of zijn er haperingen in het gebruik? Of werkt iets niet zoals je verwacht? Voor elk soort probleem hebben we een passende oplossing. Het is belangrijk om alle instellingen te bekijken en langs te lopen.

Belangrijk om rekening mee te houden, is dat Universal Control officieel nog een betafunctie is. Hoewel het voor iedereen met de juiste softwareversie beschikbaar is, geeft het beta-label aan dat er nog foutjes kunnen zijn en dat mogelijk niet alles goed werkt of werkt zoals je zou verwachten.

#1 Geen verbinding: geschikte apparaten voor Universal Control

Om te beginnen bij het begin: je apparaten moeten geschikt zijn voor Universal Control. Niet alle iPads en Macs zijn geschikt om hiermee te gebruiken. Deze toestellen werken met Universal Contorl:

Hou er ook rekening mee dat elke Mac minimaal macOS Monterey 12.3 moet hebben en elke iPad moet draaien op iPadOS 15.4 of nieuwer. Controleer of je toestel up-to-date is (Mac: Systeemvoorkeuren > Software-update; iPad: Instellingen > Algemeen > Software-update).

#2 Overige eisen: hulp als Universal Control niet werkt

Apple heeft nog een viertal extra eisen opgesteld. Hou hier rekening mee als Universal Control niet werkt:

Gebruik op alle apparaten dezelfde Apple ID. Zorg ook dat tweefactorauthenticatie voor je Apple ID ingesteld is.

Universal Control werkt alleen voor individuele Apple ID’s en niet voor beheerde accounts (bijvoorbeeld in een school).

Je apparaten mogen niet verder dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn. Is de afstand groter, plaats je apparaten dan dichter bij elkaar.

Gebruik je een iPad met mobiele data, zorg er dan voor dat deze verbinding niet gedeeld wordt (bijvoorbeeld met je Mac). Ook een Mac mag zijn internetverbinding niet delen via een hotspot.

#3 Instellingen controleren bij Universal Control problemen

Het is ook belangrijk om de juiste instellingen van Universal Control te controleren als je last hebt van problemen. Controleer daarom deze instellingen:

Instellingen op de Mac : Ga naar Systeemvoorkeuren > Beeldschermen > Universele bediening en schakel deze opties in: Sta toe dat je cursor en toetsenbord bewegen van en naar een Mac of iPad in de buurt Duw door de rand van een scherm om te verbinding met een Mac of iPad in de buurt Schakel ook eventueel de laatste optie Verbind automatisch opnieuw met een Mac of iPad in de buurt in.

: Ga naar Systeemvoorkeuren > Beeldschermen > Universele bediening en schakel deze opties in: Instellingen op de iPad : Ga naar Instellingen > Algemeen > AirPlay en Handoff en schakel Cursor en toetsenbord (bèta) in.

: Ga naar Instellingen > Algemeen > AirPlay en Handoff en schakel Cursor en toetsenbord (bèta) in. Handoff inschakelen : Zorg dat Handoff actief is op al je apparaten. Op de Mac ga je naar Systeemvoorkeuren > Algemeen > Sta Handoff tussen deze Mac en je iCloud-apparaten toe. Op de iPad ga je naar Instellingen > Algemeen > AirPlay en Handoff.

: Zorg dat Handoff actief is op al je apparaten. Op de Mac ga je naar Systeemvoorkeuren > Algemeen > Sta Handoff tussen deze Mac en je iCloud-apparaten toe. Op de iPad ga je naar Instellingen > Algemeen > AirPlay en Handoff. Check je Firewall-instellingen op de Mac: De Firewall kan het gebruik van Universal Control blokkeren. Ga op je Mac naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging en privacy > Firewall > Firewallopties. Zet de instelling Blokker alle inkomende verbindingen uit. Bovendien moet de optie Universele bediening toegevoegd zijn aan het lijstje apps en dat daar Sta inkomende verbindingen toe aan staat.

#4 Universal Control vereist Bluetooth en wifi

Om Universal Control goed te kunnen gebruiken, heb je zowel Bluetooth als wifi nodig. Net als alle andere Handoff-functies maakt deze functie gebruik van de verbinding tussen je apparaten onderling. Dankzij wifi en Bluetooth weten je apparaten dat ze bij elkaar zijn, zodat Universal Control goed werkt.

Bluetooth inschakelen

Mac: Open het Bedieningspaneel via de menubalk en zet Bluetooth aan.

iPad: Open het Bedieningspaneel door in de hoek rechtsboven naar beneden te vegen en zet Bluetooth aan.

Wifi inschakelen

Mac: Open het Bedieningspaneel via de menubalk en zet wifi aan. Maak ook verbinding met je eigen wifi-netwerk.

iPad: Open het Bedieningspaneel door in de hoek rechtsboven naar beneden te vegen en zet wifi aan. Zorg ervoor dat je iPad met hetzelfde wifi-netwerk verbonden is als je Mac.

#5 Schermen ordenen voor Universal Control

Als je apparaten onderling wel verbinding maken voor Universal Control, maar het niet lukt om je cursor te verplaatsen, controleer dan of je schermindeling wel goed is. Op de Mac kan je aangeven of je iPad (of andere Mac) links of rechts naast je hoofd-Mac staat. Dat doe je zo:

Ga op de Mac naar Systeemvoorkeuren > Beeldschermen. Versleep het scherm van je iPad of tweede Mac naar de juiste plek ten opzichte van je hoofd-Mac.

#6 Zet scrollrichting op alle apparaten gelijk

Als je apparaten wel verbinding maken, maar de bediening niet soepel gaat, staat mogelijk de scrollrichting van je apparaten niet gelijk ingesteld. Dit pas je als volgt aan:

Mac: Ga naar Systeemvoorkeuren > Muis/Trackpad en zet kies de juiste scrollrichting (bijvoorbeeld Natuurlijk).

iPad: Ga naar Instellingen > Algemeen > Trackpad en muis en zet Natuurlijk scrollen aan of uit.

#7 Schakel eventuele VPN’s uit

Een VPN kan ook roet in het eten gooien bij het gebruik van Universal Control. Hoewel dit niet voor alle VPN’s geldt, gebruiken sommmige VPN’s bepaalde instellingen die Universele bediening kunnen blokkeren. Schakel daarom je VPN uit en controleer of Universele bediening nu wel werkt:

Mac: Ga naar Systeemvoorkeuren > Netwerk en kies je VPN. Klik op de knop Verbinding verbreken.

iPad: Ga naar de Instellingen-app en zet de schakelaar bij VPN uit.

#8 Opnieuw inloggen in iCloud

Deze stap is een vrij ingrijpende stap, omdat dit nogal wat tijd vergt. Bovendien kan dit ook gevolgen hebben voor je andere instellingen. Door uit- en in te loggen in iCloud, wordt je apparaat opnieuw aangemeld op je account. Dit is vaak een goede oplossing bij problemen met synchronisatie en kan ook helpen bij het oplossen van problemen met Universal Control. Hou er wel rekening mee dat alle instellingen met iCloud uitgeschakeld worden (Contacten, Foto’s, Safari-bookmarks, iCloud-wachtwoorden, Notities, Herinneringen, Agenda, etcetera) en dat het na het inschakelen tijd kost om alle functies weer in te schakelen en alles weer te synchroniseren tussen je apparaten. Doe dit daarom alleen als alle bovenstaande stappen niet geholpen hebben.

Uitloggen in iCloud doe je zo:

Mac: Ga naar Systeemvoorkeuren > Apple ID > Overzicht > Log uit. Log daarna hier weer in.

iPad: Ga naar Instellingen > je naam en scroll naar onderen. Tik daar op Log uit.

Soms kan het zo zijn dat uitloggen in iCloud niet lukt. Lees daarvoor de stappen in onze tip om dit op te lossen.

#9 Overige tips als Universal Control niet werkt

Werkt Universal Control nog steeds niet? Check dan nog deze laatste oplossingen: