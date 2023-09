Heb je een iPhone, iPad of MacBook met usb-c, dan kun je je Lightning-accessoires niet meer zomaar blijven gebruiken. Aansluiten lukt niet. Er zijn verschillende adapters en oplossingen om te zorgen dat je je bestaande Lightning-accessoires kunt aansluiten. Maar let op: niet alles werkt!

Apple’s nieuwe Lightning-adapter is niet altijd nodig

Ben je overgestapt naar de iPhone 15-serie, dan zul je in een onbewaakt ogenblik vast al eens de fout hebben gemaakt: je probeerde je iPhone aan te sluiten en ontdekte opeens dat je de verkeerde kabel te pakken had. De Lightning-kabel die je altijd gebruikte op je nachtkastje of in de auto werkt niet meer. Apple heeft daar de oplossing voor: een €35 kostende Lightning-naar-usb-c-adapter. Hiermee kun je elk Lightning-accessoire geschikt maken voor usb-c. Voor veel mensen is deze adapter helemaal niet nodig en zijn er goedkopere alternatieven. Maar er zijn ook situaties waarbij hij wél van pas komt.

Apple’s nieuwe Lightning-naar-usb-c adapter is duur

De adapter heeft een gevlochten kabel, waardoor hij volgens Apple langer meegaat. Met deze adapter kun je bestaande Lightning-accessoires voorzien van een usb-c-poort, zodat je ze kunt aansluiten op de iPhone 15. De adapter is te geschikt voor opladen, audio en data. Daarnaast is hij geschikt voor Apple CarPlay.

Goedkopere adapters zijn vaak niet goed

De vetgedrukte teksten zijn belangrijk, want je vindt bij Amazon en Bol.com allerlei kleine adapters die veel goedkoper zijn. Vanaf zo’n 5 euro heb je een adapter waarmee je je huidige Lightning-kabel kunt ‘ombouwen’. Maar let goed op de omschrijving van het product, want goedkope adapters zijn vaak alléén voor opladen geschikt. Audio en data worden bijna nooit ondersteund. Bovendien moet je de juiste variant hebben, dus ‘female’ Lightning naar ‘male’ usb-c.

Helaas krijgen de meeste adapters erg slechte reviews, zelfs als je iets betere koopt die wél opladen en data ondersteunen (maar ook hier geen audio en video). Hoe het zit met wattage of datasnelheid wordt niet verteld.

Apple geeft wél meer specs. Het bedrijf heeft zelfs een heel supportdocument gemaakt over de nieuwe adapter, waarin de functies worden uitgelegd. De adapter biedt maximaal 24 Watt bij het opladen van je iPhone of iPad. Wil je sneller opladen, dan kun je beter een usb-c-kabel gebruiken.

De snelheid voor gegevensoverdracht is maximaal 480 Mbps (usb 2). Is dat wat je zoekt, dan ben je voor €35,- klaar. Het is een behoorlijk hoge prijs voor zo’n simpel accessoire – maar er zijn situaties waarbij het van pas kan komen.

Interessant is dat een gebruiker op het Apple-supportforum afgelopen december nog te horen kreeg dat een dergelijke adapter onmogelijk is. De vragensteller had een dergelijke adapter nodig voor zijn nieuwe iPad mini met usb-c-poort. Het door Apple aanbevolen antwoord was destijds nogal stellig: het kan niet.

Your existing Lightning accessories are incompatible with – and cannot be connected to – iPad models that feature a USB-C port. The industry standard USB-C port of your iPad mini 6 and Apple’s proprietary Lightning interface are completely different and are not inter-workable.

En nu is er opeens toch een adapter die het wel kan.

Toepassing 1: Bestaande Lightning-kabels aanpassen

Advies: koop liever een usb-c-kabel

Je zou de nieuwe Apple-adapter kunnen gebruiken om je huidige Lightning-kabels geschikt te maken voor iPhones en iPads met usb-c-aansluiting. Maar dat is een dure en omslachtige oplossing. De adapter kost €35 terwijl je voor €25 een nieuwe usb-c-kabel bij Apple koopt. Elders zijn goedkopere usb-c-kabels te krijgen die ook prima zijn.

Je zou natuurlijk Apple’s adapter kunnen aanschaffen om achter de hand te houden, zodat je nooit misgrijpt als je nog ergens een Lightning-kabel tegenkomt. Gaat het alleen om opladen, dan zou je ook een van de goedkope adapters kunnen proberen.

Toepassing 2: Lightning-dock aanpassen

Advies: weggeven en overstappen naar draadloze dock

Heb je een oplaaddock met Lightning-aansluiting op je nachtkastje of bureau staan (zoals de hierboven getoonde Twelve South HiRise), dan zit je wel met een probleem. Je zou hier een adapter op kunnen aansluiten, maar dat ziet er niet uit.

Gelukkig zijn de meeste makers van oplaaddocks de afgelopen jaren overgestapt op draadloos of MagSafe-opladen, zodat de aansluiting niet meer uitmaakt. Je zou het met een adapter kunnen proberen, maar misschien is het een idee om jouw dock weg te geven (of te verkopen) aan een vriend of familielid met Lightning-iPhone. Voor jezelf kun je dan een nieuwe dock aanschaffen. Als je meteen kiest voor een MagSafe-dock die geschikt is voor Standby kun je ook meteen deze nieuwe iOS 17-functie profiteren.

Toepassing 3: CarPlay-systeem aanpassen

Advies: Apple-adapter of kabel vervangen

Heb je een after market CarPlay-systeem, waarbij de kabel is weggewerkt achter het dashboard, dan heb je een probleem. De usb-aansluiting van dergelijke systemen zit vaak aan de achterkant en de Lightning-kabel komt ergens uit een smalle opening langs de randen van het dashboard. In dat geval zou Apple’s nieuwe adapter van 35 euro je probleem meteen kunnen oplossen. Apple noemt het gebruik van CarPlay zelfs expliciet in het eerder genoemde supportartikel. Je bent snel klaar, maar hij is wit en groot – niet echt mooi als je een zwart dashboard hebt.

Een andere optie is om het dashboard open te halen en de Lightning-kabel te vervangen door een usb-a-naar-usb-c-kabel van een goede kwaliteit. Apple heeft ze zelf niet, maar verkoopt wel een Belkin-kabel van €20. Ook die is wit en wederom – dat staat niet erg mooi bij een zwart dashboard. Bij Coolblue vind je een stuk of tien zwarte kabels van usb-a-naar-usb-c vanaf €10. Een lengte van 1 meter moet genoeg zijn.

Je zou kunnen gaan zoeken naar goedkopere alternatieven voor Apple’s €35 kostende adapter. Ze zijn vaak klein en zwart: op het eerste gezicht precies wat je zoekt. Maar zoals we al eerder hebben aangegeven, zijn deze goedkope adapters vaak alleen geschikt voor opladen en niet voor audio.

Niet geschikt: Apple’s USB-C naar Apple Pencil Adapter

Bij het zien van Bij het zien van Apple’s €10 kostende usb-c naar Apple Pencil Adapter denk je misschien dé oplossing gevonden te hebben. Maar helaas is deze erg beperkt . Het is alleen te gebruiken om een Apple Pencil 1 aan te sluiten op een stroomkabel. Geen enkele andere toepassing werkt.

Toepassing 4: Lightning-oordopjes aanpassen

Advies: koop een Anker- of Apple-adapter

Heb je een hoofdtelefoon of oordopjes met Lightning-aansluiting, die je nu niet meer kunt gebruiken, dan is dit precies wat je zoekt. De Anker USB-C to Lightning Audio Adapter is alléén geschikt voor audio, niet voor opladen of data. Het is dus niet geschikt om op je CarPlay-systeem aan te sluiten, als je ook wilt opladen en data uitwisselen. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken voor de Lightning EarPods die jarenlang bij de iPhone zijn geleverd (totdat Apple ermee stopte). Oordopjes met Lightning-aansluiting van andere merken zijn nauwelijks op de markt gekomen. Je zou eventueel een goedkopere audio-adapter kunnen zoeken, maar Anker is een kwalitatief goed merk. Het kost rond de 20 euro. Heb je liever een witte adapter met meer functies, dan zou je Apple’s eigen adapter van 35 euro kunnen overwegen.

